Intervento di derattizzazione in tutto il territorio comunale di Cerveteri

CERVETERI – Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri rende noto che a partire dalla giornata di domani, martedì 23 gennaio, la Ditta Rieco Spa, aggiudicataria del Servizio di Igiene Urbana, provvederà all’inizio del ciclo di derattizzazione nell’intero territorio comunale.

Si tratta di un intervento utile a contrastare la presenza di topi e ratti nelle città. Viene utilizzata una funicella semi-rigida in acciaio o in ferro e viene ancorata alla grata/tombino attraverso una fascetta in plastica o con lo stesso cavo. La funicella si posiziona verticalmente nella parte inferiore della grata/tombino e con una distanza prevalentemente superiore ai 25-40 cm, infilza le esche topicide, bloccandole alle estremità in modo da evitarne l’asportazione dei ratti.

Il trattamento sarà eseguito in tutto il territorio comunale, Frazioni incluse