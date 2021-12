Il Papa risponde alla lettera di Silvia Casanova, la donna di Tarquinia affetta da CIPO

TARQUINIA – “Ho ricevuto una bellissima sorpresa da Papa Francesco, il mio sogno prima di andare via è di incontrarlo.” Con queste parole commosse e commoventi, Silvia Casanova annuncia di aver scritto a Papa Francesco e di aver ricevuto una lettera di risposta del Santo Padre.

All’interno della busta, spedita dalla Città del Vaticano, oltre alla missiva del Papa ha trovato alcuni rosari e immagini sacre. La giovane donna di Tarquinia, bloccata in un letto da una grave malattia, la pseudo ostruzione intestinale cronica, ringrazia anche i professori del Policlinico Sant’Orsola di Bologna, che ogni giorno lottano contro questa terribile patologia.

“Il mio sogno è di andare a trovare Papa Francesco – prosegue Silvia – con un’ambulanza potrei andare a Roma. È un sogno che voglio realizzare prima di andare via. A Papa Francesco ho raccontato della brutta malattia neuro degenerativa incurabile, che sono allettata e ho fatto tantissimi interventi chirurgici da quando avevo 19 anni. Sono piena di tubi e flebo e ossigeno per sopravvivere, ma al fianco ho mio marito Andrea, che nel 2017 per assistermi ha dovuto lasciare il lavoro. Andrea l’ho conosciuto quando avevo 15 anni e lui 25. È una persona molto speciale e 2 anni fa abbiamo coronato il nostro sogno d’amore e ci siamo sposati, ed è stato per noi un giorno meraviglioso. Ringrazio ogni giorno Dio per avermi donato Andrea – dice Silvia – che mi sta vicino 24 ore su 24. È lui che mi gestisce flebo, stomie, tutti i drenaggi e tutto quello che ho perché purtroppo l’ASL non mi dà un’assistenza adeguata al mio problema. Ho scritto a Papa Francesco che sono molto credente e ogni giorno prego Dio di darci tanta forza per affrontare questo brutto incubo. La scorsa settimana è venuto a trovarmi Monsignor Luigi Marrucci, vescovo di Civitavecchia. Assieme a Don Stefano, sacerdote della parrocchia Madonna dell’Ulivo, hanno celebrato per me la Santa Messa. Santità preghi per me, per mio marito, per la mia famiglia, e per tutti i malati di CIPO e di Covid – ha concluso la sua lettera Silvia – io prego per lei, che nostro Signore le dia la forza e la salute di continuare a dare conforto a tante persone malate e non. La ringrazio, che Dio la benedica.”

La risposta del Santo Padre non si è fatta attendere. Ha ringraziato Silvia per avergli scritto e gli ha espresso vicinanza per la sofferenza che patisce. “In tuo marito e nelle tante persone che ti sono vicine – ha scritto Papa Francesco – cerca di vedere la presenza amorevole del Signore Gesù, che è la nostra speranza e la nostra consolazione, e che ci sostiene nel sopportare il peso della malattia. Ti assicuro la mia preghiera – ha concluso – benedico te, Andrea, le persone che ti sono care e tutti gli ammalati di CIPO e di Covid-19. Per favore, non dimenticarti di pregare per me!”