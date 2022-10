Il Comune di Santa Marinella festeggia i suoi 73 anni di nascita

SANTA MARINELLA – Il Comune di Santa Marinella ha festeggiato ieri il 73esimo Anniversario della sua nascita.

“Una data importante per la nostra Città – ha commentato il Sindaco Pietro Tidei – che in questi ultimi anni ha vissuto nello sconforto del dissesto finanziario, poi profondamente colpita dal virus del covid-19 che ha tenuto sospeso un mondo intero, insegnandoci a rimanere distanti e che presto saremmo ritornati alla normalità. E poi successe così, anche Santa Marinella torno ad alzarsi più forte di prima. Uscendo dal dissesto ha dato vita agli eventi culturali nel cuore del centro storico, alle manifestazioni sportive presso la Città dello Sport su cui è poi sorto uno splendido campo da calcio intitolato ad Ivano Fronti, agli incontri letterari organizzati presso la Biblioteca Comunale, alle attività archeologiche nel nostro sito di Castrum Novum, che prossimamente diventerà un grande Parco con una vista panoramica sul mare. Per non parlare dei grandi contenitori polivalenti come il Castello di Santa Severa, cornice di spettacoli, corsi e laboratori e che ogni anno conta la presenza di tantissime persone, facendo diventare la nostra Perla, una città sempre più turistica. Rispetto all’anno precedente, grazie ai fondi del Pnrr, finanziati dalla Regione Lazio, quest’anno abbiamo operato occupandoci del decoro cittadino, apportando numerose migliorie sul territorio. Brevemente, pensando ad un’estate più serena abbiamo proposto a villeggianti e residenti una ricca alternativa sulle spiagge con stabilimenti balneari e spazi di sabbia e sassi completamente liberi ed attrezzati, lasciando un’ampia scelta su come trascorrere al meglio la propria giornata al mare. Ci siamo occupati di ripulire le nostre strade ed è ciò che stiamo continuando a fare ordinariamente e in previsione dell’autunno, intervenendo sui fossi e nella pulizia di caditoie e tombini per scongiurare qualsiasi pericolo. E tanto altro lavoro è stato svolto nel corso di questo intenso anno. Oggi come ieri – ha concluso il primo cittadino – rinnovo i miei ringraziamenti alle Forze dell’Ordine, alle Istituzioni, a tutte le Associazioni del territorio, ai Volontari, agli sportivi e alla nostra comunità. Buon Compleanno Santa Marinella!”