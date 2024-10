Il comune di Santa Marinella compie 75 anni

SANTA MARINELLA – Una ricorrenza speciale, che l’amministrazione del sindaco Tidei ha voluto celebrare con alcuni appuntamenti che intendono coinvolgere tutta la cittadinanza, che è invitata a partecipare numerosa. Il sindaco ha voluto sottolineare come questa sia stata anche l’occasione per rendere più attraente la facciata della sede comunale di via Cicerone, attraverso lo scoprimento della nuova scritta che rappresenterà molto più di un solo atto simbolico. “Per la prima volta, infatti, dopo oltre mezzo secolo di attesa, la città da due anni ormai ha il suo Municipio con la sua sala convegni e consiliare, con uffici accoglienti e funzionali ed è questo senza ombra di dubbio– afferma il sindaco Tidei- solo il primo grande risultato che abbiamo raggiunto nel nostro primo mandato elettorale”. Era il 4 ottobre del 1949 quando, le frazioni di Santa Marinella e Santa Severa si distaccavano dal Comune di Civitavecchia, costituendosi in Comune autonomo. Il 26 aprile 1950 la prefettura di Roma certificò che la popolazione presente a il 31 marzo 1950 era di 4.804 residenti.

Ma dopo i primi doversi ma brevi cenni storici , si entra nel merito degli appuntamenti inseriti nel programma redatto dall’amministrazione comunale che ha ritenuto che la ricorrenza debba essere festeggiata anche all’insegna della condivisione sociale, della musica e del divertimento. Le manifestazioni iniziano domani mattina, alle ore 9,30 presso il parco Cuffaro, in zona Maiorca con la “ Festa dell’ Albero” e la partecipazione delle scuole cittadine. Alle ore 12. tutti gli abitanti i sono invitati a partecipare alla cerimonia di svelamento del murales della facciata della sede municipale.

Nel pomeriggio si terrà un torneo di tennis allo Sporting Club. e un nuovo appuntamento nella biblioteca civica Capotosti per la presentazione, alle ore 16,30 del libro la” Quarta Luna” di Fabio Angeloni. Alle ore 18 presso la chiesa di Santa Marina sarà celebrata una Santa Messa e a seguire alle ore 19 si potrà assistere alla cerimonia di scoprimento della targa dedicata al principe Baldassarre Odescalchi che fu anche fondatore della moderna città di Santa Marinella. Sabato 5 ottobre la festa sarà ospitata in piazza Trieste a partire dalle ore 20,30. Dopo i saluti istituzionali da parte delle autorità cittadine e del sindaco Tidei, si terrà un concerto della band “ I Manifesto” e a seguire, per chiudere in allegria la serata, lo spettacolo comico “Et.. Citofono Casa”, con Andrea Rivera. L’ultimo imperdibile appuntamento è per domenica prossima alle ore 18, sempre in piazza Trieste. con il concerto della banda musicale comunale “Uniti per la Musica”. Prossimamente e prima delle festività natalizie sono previste altre iniziative con l’organizzazione di un convegno e una mostra fotografica per ripercorrere attraverso le immagini, la storia di Santa Marinella.

Il Sindaco

Pietro Tidei.