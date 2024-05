Il Comitato contro l’ autonomia differenziata continua nel suo impegno per l’unità

CIVITAVECCHIA – “Il comitato contro l’autonomia regionale differenziata, nel suo costante impegno per la difesa dell’unità e dell’integrità della Repubblica, ha partecipato ad una intensa due giorni di lotta e contro informazione.

Siamo stati a Napoli insieme per “La via maestra”, la manifestazione organizzata dalla Cgil e 100 altre associazioni per affermare che i diritti sono prerogativa di ciascun cittadino della Repubblica, che ci sono materie che rappresentano il collante del paese e l’ossatura dello Stato come la sanità, la scuola, la ricerca scientifica, la cultura , le infrastrutture, l’energia, i contratti di lavoro e non possono essere regionalizzati.

La manifestazione di Napoli con migliaia e migliaia di persone è stata completamente oscurata dalle televisioni. Non si vuole che sia evidente a tutti il progetto che questo governo sta attuando e che è il vecchio progetto leghista della secessione delle ricche regioni del Nord.

Poi lunedì 27 maggio siamo stati al parco della Resistenza all’iniziativa nazionale della Flc Cgil , la federazione dei lavoratori della conoscenza, con i candidati sindaci e consiglieri comunali. È stata una buona occasione per una analisi approfondita sulla scuola e i pericoli della sua regionalizzazione. Anche lì abbiamo portato il nostro contributo sottolineando la necessità che anche i comuni e le amministrazioni locali intervengano per impedire che lo scellerato progetto di Calderoli abbia compimento”

Comitato comprensoriale contro l’Autonomia Regionale Differenziata