I circoli PD di Allumiere, Civitavecchia e Tolfa aderiscono alla raccolta firme contro il Biodigestore

CIVITAVECCHIA – I circoli Pd di Tolfa, Civitavecchia e Allumiere aderiscono alla raccolta firma di iniziativa cittadina, come quella dell’associazione “Civitavecchia C’è, contro il biodigestore da 120 mila tonnellate annue.

“Crediamo che queste iniziative, insieme alle manifestazioni e soprattutto al lavoro fatto e da fare in ambito amministrativo e politico, nonché ai tavoli di confronto richiesti agli assessori e consiglieri Regionali, possano essere un ulteriore modo per far sentire la voce dei cittadini – affermano in una nota congiunta i rispettivi segretari Sharon Carminelli, Piero Alessi e Karin Minerva – Il consiglio Comunale di Tolfa ha già votato all’unanimità una mozione che ribadisce la contrarietà all’impianto e dà mandato alla Giunta comunale di attuare tutte le misure amministrative ritenute necessarie. Stessa cosa per il comune di Allumiere che dopo la delibera del 2020, ha ribadito la sua contrarietà nella conferenza capigruppo di alcuni giorni fa. Lunedì prossimo ci sarà un tavolo di confronto con gli amministratori regionali ai quali ribadiremo la nostra assoluta contrarietà. Intanto invitiamo i cittadini a partecipare a tutte le iniziative di supporto alla causa”.