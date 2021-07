Fulminacci incontra Tidei e la sua “Santa Marinella”

SANTA MARINELLA – Una serata di grandissime soddisfazioni per il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei che ieri ha potuto finalmente incontrare al castello di Santa Severa il cantautore Filippo Uttinacci in arte ”Fulminacci” mattatore di una delle serate clou della rassegna musicale LAZIOsound promossa dalla Regione Lazio.

Erano mesi che il primo cittadino aveva espresso l’intenzione di voler conoscere e ringraziare personalmente il giovane e già affermato musicista romano che come si ricorderà aveva partecipato al Festival di Sanremo presentando il brano intitolato “Santa Marinella”. Una bellissima canzone d’amore tra le tante scritte ed interpretate ieri da Fulminacci e che ha rappresentato anche un’ottima opportunità per pubblicizzare al mondo intero la cittadina balneare tra le più belle del litorale laziale.

Dopo un incontro informale in forma privata nel pomeriggio, poco prima della sua esibizione il cantante Fulminacci ha ricevuto dal sindaco Tidei una targa che l’artista visibilmente emozionato ha assicurato che conserverà insieme alla lettera che già gli era stata spedita dal sindaco Tidei per congratularsi con lui in occasione proprio della sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Al sindaco Tidei, presente al teatro allestito all’interno del Castello di Santa Severa quale vero padrone di casa, sono andati anche i ringraziamenti degli organizzatori di LAZIOsound: “Una serata da incorniciare che conferma la grande presenza di turisti che già in questo mese di luglio sta affollando le nostre località di villeggiatura che stiamo cercando di accogliere al meglio anche con numerose manifestazione intrattenimenti serali che proseguiranno anche nel centro storico di Santa Marinella per l’intero fine settimana con la rassegna Summer festival promossa da questa amministrazione comunale”.