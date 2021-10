Elezioni. A Tolfa vittoria schiacciante di Stefania Bentivoglio, Bracciano al ballottaggio

Affluenza in forte calo anche nel comprensorio nel primo turno delle elezioni amministrative, in linea con il dato nazionale e regionale che ha visto nel Lazio andare recarsi alle urne soltanto il 52,48%, quasi 8 punti in meno rispetto alle precedenti elezioni. Questi i risultati nei quattro Comuni del territorio chiamati al voto:

BRACCIANO

Sarò ballottaggio a Bracciano tra il Sindaco uscente Armando Tondinelli (27,30%) ed il candidato del centrosinistra Marco Crocicchi (40,98%). Fuori dai giochi il candidato del Movimento Cinque Stelle, Renato Cozzella, che non è andato oltre il 4,37%. Affluenza al 59,05%.

CANALE MONTERANO

Vittoria scontata a Canale Monterano per l’unico candidato sindaco in lizza, Alessandro Bettarelli della lista civica “Progetto locale”. Affluenza al 56,20%.

TOLFA

Vittoria schiacciante a Tolfa per la candidata sindaco del centrodestra e vicesindaco uscente Stefania Bentivoglio, che si è imposta con k’85,99% sul candidato del centrosinistra Mario Curi, fermo al 14,01%. Affluenza al 73,75%.

TREVIGNANO ROMANO

Larga vittoria anche a Trevignano Romano per Claudia Maciucchi che, nella sfida tutta rosa, si è imposta con il 70,60% sulla sfidante Federica Montanucci che si è attestata al 29,39%. Affluenza al 65,84%.