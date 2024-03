CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo:

“Non si torna più indietro, la marea non si ferma. Ci siamo riprese le strade per fare rumore contro tutte le forme di violenza e proseguiremo e organizzeremo insieme la nostra rabbia, verso e oltre lo sciopero dell’8 marzo. Ci vediamo venerdì 8 marzo alle 9:30 al piazzale del tribunale al corteo transfemminista “Donna libera tutti” per costruire insieme percorsi e piazze attraversabili da tutt?!”

Le Ardite