Dalla prossima settimana tamponi rapidi anche a Santa Marinella

SANTA MARINELLA – Dalla prossima settimana, anche a Santa Marinella, sarà finalmente possibile eseguire, in farmacia, i test con i tamponi rapidi per scoprire eventuale positività al Covid 19. Solo in caso di risultato positivo i pazienti saranno invitati a sottoporsi al test del tampone molecolare per confermare la diagnosi.

Lo comunica il Sindaco Pietro Tidei che si era impegnato per garantire questo servizio ai residenti, costretti fino ad oggi, a recarsi nelle strutture convenzionate di Civitavecchia. I test potranno essere effettuati presso la Farmacia del dottor Manduzio a Santa Severa e del dottor Palermo in via delle Colonie e Santa Marinella.

“Stesso servizio, non appena saranno superate alcune difficoltà logistiche – afferma il Sindaco – sarà offerto a quanti si recheranno nella farmacia comunale di Via Valdambrini. Per due soli giorni la settimana inoltre sarà possibile recarsi anche presso il centro diagnostico Riviera, presente a Santa Marinella in via della Libertà. Ritengo che, in questo modo, si possa andare incontro alle crescenti esigenze della popolazione e di tutti quei cittadini che temono di essere stati contagiati dal virus. Mi ero adoperato anche per un coinvolgimento dei medici di famiglia ma, in questo particolare momento, nessuno tra loro sarebbe nelle condizioni di poter eseguire i test presso gli studi della cittadina”.