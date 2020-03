Cerveteri. COVID-19, la Multiservizi Caerite potenzia il servizio del Farmaco a domicilio

CERVETERI – In concomitanza dell’emergenza sanitaria a livello nazionale legata al Covid-19, la Multiservizi Caerite, società Municipalizzata del Comune di Cerveteri, nell’ambito delle iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale ha deciso di potenziare ulteriormente il servizio, in vigore già dallo scorso 9 gennaio, della consegna dei farmaci a domicilio.

Oltre alla consegna a domicilio infatti, in questo periodo la Multiservizi dopo aver ricevuto da parte del cittadino interessato il consenso legato alla privacy, provvederà anche al ritiro delle ricette presso gli studi medici di ogni singolo caso.

I cittadini che già sono iscritti al servizio non devono fare nessun adempimento. Per chi ancora non lo fosse e volesse usufruire del servizio, deve iscriversi chiamando il numero 0669401745, scrivere una e-mail a info@farmaci.me oppure recarsi presso una delle farmacie comunali.

“Un servizio molto importante per la nostra collettività che in questo periodo di così forte difficoltà a livello nazionale, sebbene per fortuna a Cerveteri non ci sono casi di contagio, punta ad offrire un’assistenza maggiore alla cittadinanza – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – ricordo a tutti inoltre che sul sito del Comune di Cerveteri abbiamo creato una sezione in evidenza dedicata proprio all’emergenza Coronavirus consultabile per tutti. In ogni caso, chiunque necessiti di maggiori informazioni o volesse chiarimenti di ogni sorta sul Covid-19, può contattare oltre all’Azienda Sanitaria Locale, anche la nostra Protezione Civile, che risponde al numero 0687165164”.

Il servizio, attivo su tutto il territorio comunale, è rivolto alle persone che si trovano in particolari condizioni di difficoltà per motivi sanitari o sociali, a chi trova più comodo ricevere un medicinale direttamente a casa, nonché ai lavoratori che per ragioni di tempo e di logistica hanno difficoltà nel reperire i farmaci.

Il servizio è gratuito per particolari categorie di cittadini: anziani sopra i 65 anni in assistenza domiciliare; disabili soli o in famiglia, in possesso dei requisiti di disabilità di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 104/92; anziani sopra i 70 anni che vivono soli e/o che si trovano in particolari condizioni di difficoltà; mamme dei bambini fino a 3 anni di età.

Per tutti gli altri clienti delle farmacie è previsto il pagamento di una quota annuale di iscrizione. Per acquisti oltre i 50,00 € di spesa la consegna è gratuita.