Conosciamo meglio Torre Flavia

CERVETERI – Venerdì 30 luglio, alle ore 18.00, presso l’Associazione Nautica Campo di Mare sarà possibile per i cittadini, i turisti e ovviamente per tutti gli aderenti alla Associazione Nautica approfondire la conoscenza del Monumento naturale della Palude di Torre Flavia grazie al dott. Corrado Battisti, responsabile per l’Area Metropolitana di Roma della Palude, che illustrerà le caratteristiche e la preziosità di questo esclusivo habitat.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nautica Campo di Mare, dall’Associazione Scuolambiente e da Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord da sempre attive paladine dell’area. Da molti anni infatti è nata una collaborazione, tra le associazioni, rivolta alla formazione delle future generazioni, alla sostenibilità ambientale e alla tutela e alla conoscenza delle aree protette come quella di Torre Flavia.

Alla conferenza, che si svolge sotto il patrocinio del Comune di Cerveteri e dell’Area Metropolitana, parteciperanno inoltre l’assessore alla Politiche ambientali di Cerveteri Elena Gubetti, il Presidente dell’Associazione Nautica Campo di Mare Celso Valerio Caferri, la Presidente dell’Associazione Scuolambiente, il Referente di Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord Rosario Sasso, Roberto Giardina, delegato del Comune di Cerveteri per le Aree Protette e Gianluca Vannoli referente di Scuolambiente per l’Area di Torre Flavia.

“Vogliamo davvero ringraziare il Comune di Cerveteri – affermano gli organizzatori – per il sostegno e la disponibilità dimostrata anche in questa circostanza”.