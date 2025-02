Civitavecchia si prepara al Carnevale con tre grandi sfilate grazie alla collaborazione di Civitamask

CIVITAVECCHIA – Civitavecchia si prepara a vivere un Carnevale ricco di colori, musica e spettacolo grazie alla collaborazione gratuita del gruppo Civitamask, che animerà le strade cittadine con tre sfilate tematiche nelle giornate del 16, 22 e 23 febbraio.

“Il Carnevale è una festa di comunità, un’occasione per vivere insieme le nostre tradizioni con gioia e spensieratezza. Grazie alla collaborazione gratuita del gruppo Civitamask, alle associazioni e a tutti coloro che stanno lavorando per rendere questi eventi speciali, Civitavecchia potrà vivere un Carnevale ricco di fascino, musica e colori. Invito tutti a partecipare e a rispettare l’impegno e la cura che i figuranti mettono nei loro splendidi costumi”, ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene.

Il programma delle sfilate

16 febbraio – Sfilata di maschere veneziane

Alle 16:30, le maschere veneziane di Civitamask partiranno dall’atrio della sede comunale, dove si prepareranno per poi sfilare lungo un percorso suggestivo che attraverserà Pincio, Corso Centocelle, Viale Garibaldi e il Ghetto, con una durata massima di circa un’ora e mezza. L’evento sarà accompagnato da musicisti che suoneranno il violino, creando un’atmosfera elegante e raffinata.

L’arrivo in Piazza Fratti, previsto per le 18:00, darà il via al concerto della banda musicale con un repertorio dedicato alle musiche carnevalesche.

22 febbraio – Sfilata di maschere Walt Disney al mercato di Piazza Regina Margherita

Le maschere ispirate ai celebri personaggi Disney animeranno la mattinata del mercato di Piazza Regina Margherita, a partire dalle 11:00, portando allegria tra i banchi. I figuranti saranno accompagnati da una cassa mobile per la diffusione della musica.

23 febbraio – Sfilata di maschere Walt Disney

Alle 16:30, la magia Disney tornerà a sfilare per le strade cittadine con partenza dalla sede comunale. Il corteo seguirà un percorso che toccherà Pincio, Viale Garibaldi, Corso Centocelle e il Comune. Anche in questa occasione, le maschere saranno accompagnate dalla musica diffusa tramite una cassa mobile.

“Le sfilate organizzate per il Carnevale rappresentano un’importante occasione di socialità e intrattenimento. Grazie all’impegno di Civitamask e alla partecipazione di tanti cittadini, possiamo offrire a grandi e piccoli giornate di festa e spensieratezza. Saranno momenti di aggregazione che animeranno la città e contribuiranno a rendere questo Carnevale speciale”, ha aggiunto l’Assessore Enzo D’Antò.

Per garantire il massimo rispetto dei costumi e degli abiti delle maschere, si invita la cittadinanza a non utilizzare bombolette spray, che potrebbero rovinare irrimediabilmente i vestiti. A tal proposito, verrà realizzata una campagna informativa per sensibilizzare tutti i partecipanti.

Grazie alla preziosa collaborazione di Civitamask e di tutti i volontari coinvolti, il Carnevale 2025 si preannuncia un evento imperdibile per grandi e piccoli, all’insegna della festa, della condivisione e della tradizione.

L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che stanno contribuendo alla realizzazione di queste manifestazioni e invita la cittadinanza a partecipare numerosa