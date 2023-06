Scuolambiente partecipa a ProteggiAmo le aree protette

Scuolambiente partecipa all’evento organizzato da Città Metropolitana per festeggiare le aree naturali protette, il 4 giugno con un suo programma. La giornata prenderà l’avvio alle ore 10,00 e proseguirà fino alle 15,00 (entrata all’ingresso del Lungomare Navigatori Etruschi presso lo Stabilimento Ezio la Torretta) con tantissime iniziative: la mostra “Insetti e…dintorni” a cura del Forum Giovani la raccolta di conchiglie e un laboratorio creativo. “Sarà possibile fare visite guidate per conoscere meglio l’area e i suoi abitanti. Abbiamo previsto una serie di giochi a quiz per grandi e piccini. Insomma una occasione per trascorrere insieme una giornata piacevole per imparare a conoscere meglio l’Oasi naturale e a rispettarla ed amarla” spiega la presidente Maria Beatrice Cantieri. In questa occasione verrà anche inaugurato il gazebo regalato da Città Metropolitana, nella persona del consigliere delegato dottor Rocco Ferraro, quale premio per le attività che la Scuolambiente svolge da 23 anni nell’area Nord. “Ringraziamo Salviamo il Paesaggio, la Nautica Campo di Mare e naturalmente lo stabilimento Ezio alla Torretta per aver messo a disposizione, con la consueta generosità , lo spazio del Giardino del Fratino. Un mio ringraziamento personale va tutti i volontari che si sono messi a disposizione per portare a termine nel modo migliore questa bellissima iniziativa” Conclude la Presidente Cantieri