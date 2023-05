Palestre scolastiche di Cerveteri, pubblicato l’avviso per la concessione d’uso alle associazione

CERVETERI – “È disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri l’avviso pubblico per la concessione di autorizzazioni d’uso delle palestre comunali di pertinenza scolastica per la stagione sportiva 2023/2024. Il bando è rivolto a tutte le Società o Associazioni sportive senza fine di lucro, iscritte all’albo delle Associazioni Comunali. Si potrà presentare domanda entro le ore 12:00 di venerdì 9 giugno presso l’Ufficio Protocollo sito all’interno del Parco della Legnara. La domanda, potrà essere presentata anche tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it. Non saranno ammesse domande che perverranno per posta elettronica semplice.

“Come ogni anno, anche quest’anno abbiamo pubblicato questo avviso che ci consente di fornire un luogo alle tante realtà sportive di Cerveteri che pur svolgendo un ruolo sociale e aggregativo importantissimo per la nostra comunità non dispongono di infrastrutture e impianti di proprietà dove accogliere i ragazzi – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – in particolar modo, l’avviso darà priorità in primis alle realtà prive di proprie strutture, e a seguire a quelle che avranno anche un fine sociale, quali l’inclusività, l’accessibilità a persone con disabilità e persone appartenenti a categorie protette o con disagio economico”.

“Il bando – spiega il Sindaco Elena Gubetti – riguarderà l’uso delle palestre scolastiche in orario extra-scolastico. Le palestre scolastiche interessate dal bando sono quelle dell’istituto comprensivo Giovanni Cena, dell’Istituto Comprensivo di Via Castel Giuliano e della Scuola Media di Via dei Tirreni a Cerenova. Per maggiori informazioni chiamare l’Ufficio competente del procedimento al numero 0689630204”.

Per l’ammissione, gli interessati dovranno presentare l’atto costitutivo e lo statuto dell’Associazione, qualora questo non sia già in possesso dell’ente, l’atto di organizzazione, se non indicato nello statuto, l’attestazione dell’affiliazione alla federazione di competenza e non dovranno avere debiti nei confronti dell’Ente per il pagamento delle quote pregresse”