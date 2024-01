Nel weekend torna il Presepe vivente di Cerveteri: recupera le date perse per il maltempo

CERVETERI – “La scorsa settimana il maltempo ci ha impediti di vivere una delle tradizioni maggiormente sentite dalla cittadinanza di Cerveteri: il Presepe Vivente. Dopo il grande successo della prima giornata, la pioggia e il vento non hanno consentito che il tradizionale Presepe allestito all’interno del Parco della Legnara, potesse avere luogo nei due giorni successivi. Proprio per questo motivo, nonostante le vacanze e le feste di Natale siano terminate, il Presepe Vivente torna e recupera le due date perse: l’appuntamento è per sabato 13 e domenica 14 gennaio, sempre alle ore 17:00 sempre all’interno del Parco della Legnara”. Ad annunciarlo è il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano.

“Francesco Ricci, Don Gianni della Parrocchia Santa Maria Maggiore e tutti i volontari, hanno svolto come ogni anno un lavoro straordinario per la realizzazione del Presepe, manifestazione storica della nostra città e per la quale grazie al lavoro dei nostri uffici siamo riusciti ad aggiudicarci un importante finanziamento regionale pari a 4mila euro – ha aggiunto il Vicesindaco Battafarano – non godere del lavoro svolto a causa della pioggia era davvero un peccato. Proprio in ragione di questo, non appena è stato deciso l’annullamento delle date già in calendario, sono state stabilite queste due ulteriori aperture straordinarie. Pertanto, invito tutta la cittadinanza a venire a visitare il nostro Presepe: un evento magico, che ci rende comunità e che da sempre, richiama migliaia di persone in città”.