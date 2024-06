Finanziamento Attività Socio Educative per Minori – Estate 2024 a Cerveteri

CERVETERI – Il Comune di Cerveteri, attraverso l’ufficio per le Politiche Sociali, ha partecipato alla manifestazione d’interesse per il finanziamento nell’anno 2024 a favore dei propri utenti.

E’ intenzione di questa Amministrazione, qualora venisse confermato il finanziamento, sostenere con questi fondi le famiglie con figli di età compresa tra 3 e 14 anni, e fino a 21 anni per i ragazzi con disabilità. L’erogazione del contributo sarà a copertura delle spese sostenute per la partecipazione ai centri estivi che dovranno svolgersi nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre.

In attesa delle disposizioni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’assegnazione dei relativi fondi, si invita la cittadinanza a conservare le ricevute, timbrate e firmate, dei centri estivi come prova delle spese sostenute. Si ricorda, inoltre, che tutti i centri estivi del territorio comunale sono accreditati.

L’Amministrazione si impegna a pubblicare l’Avviso Pubblico, comprensivo della modulistica per la richiesta di rimborso, sul sito istituzionale e tramite altri canali informativi, non appena il finanziamento sarà confermato.