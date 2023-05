Denominazione Comunale di Origine, lunedì a Sala Ruspoli la presentazione della Commissione

CERVETERI – Conservare nel tempo prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale, tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali. Con questi obiettivi nasce a Cerveteri la De.Co., la Denominazione Comunale di Origine, voluta fortemente dall’Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri Riccardo Ferri, un’operazione che punta a dare un marchio identificativo a produttori del territorio, storie, saperi e tradizioni locali.

Lunedì 5 giugno, alle ore 17:30 all’interno dei locali di Sala Ruspoli, la Commissione esaminatrice della De.Co., si presenterà alla cittadinanza, in una conferenza pubblica alla quale prenderà parte oltre al Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, lo stesso Assessore Riccardo Ferri e Catia Minghi, Delegata del Sindaco alla Commissione.

“Un marchio che possa attestare l’elevato valore di un determinato prodotto ‘Made in Cerveteri’, con questo spirito abbiamo istituito la De.Co. – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri – a Cerveteri disponiamo di una quantità infinita di risorse, da un punto di vista dei prodotti gastronomici, dell’enologia, oleari, ma anche legati all’artigianato e alle tradizioni, quelle tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Si tratta di un vero e proprio riconoscimento, che attraverso una commissione composta da esperti del settore, oltre che dai funzionari del Comune e da due Consiglieri comunali, verrà conferito a quei prodotti, a quelle realtà, che rendono unica Cerveteri”.

“La conferenza di lunedì – prosegue Ferri – sarà occasione sia per presentare gli esperti della Commissione, ma anche per informare tutti gli interessati sulle potenzialità della De.Co., così come sulle modalità di adesione e su tutti i chiarimenti di cui si necessitino. Con l’occasione, ci tengo a porgere un sentito ringraziamento a Catia Minghi, Delegata che svolge un ruolo prezioso ma anche sommelier e freelance professionista, e che sempre affianca il lavoro dell’amministrazione. Catia è sinonimo di professionalità, di competenza e capacità: lo ha dimostrato ampiamente in tanti anni durante i quali è sempre stata eccellente nell’organizzazione di iniziative ed eventi legati alla promozione e alla valorizzazione delle ricchezze della nostra terra. Sono certo che come sempre, insieme faremo un ottimo lavoro”.