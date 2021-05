Cerveteri. Zanzara e zanzara tigre: al via il ciclo di disinfestazione

CERVETERI – Come ogni estate, l’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri, insieme alla MSA – Meridionale Servizi Ambientali srl e la ASV, hanno predisposto il ciclo di disinfestazione dalla zanzara e zanzara tigre nell’intero territorio comunale.

Le attività inizieranno nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 giugno ed interesseranno il Capoluogo e tutte le Frazioni. Si svolgerà nelle ore notturne, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del mattino seguente, utilizzando sostanze in modalità e quantità tali da non provocare nessun danno per persone, animali o cose. Si raccomanda di tenere chiuse le finestre, non esporre all’esterno sostanze alimentari e indumenti e di salvaguardare gli animali domestici, tenendo al riparo loro e il loro cibo.

Gli interventi si svolgeranno con il seguente calendario: nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 giugno a Cerveteri Capoluogo, tra martedì 8 e mercoledì 9 giugno al Borgo di Ceri, Borgo del Sasso, Due Casette e Cerqueto, tra mercoledì 9 e giovedì 10 giugno a Valcanneto, I Terzi e Borgo San Martino, tra giovedì 10 e venerdì 11 giugno Cerenova, Campo di Mare e zona Ippocampo.

“È necessario precisare – spiega l’assessora all’ambiente Elena Gubetti – che il processo di disinfestazione non può risolvere in maniera definitiva il problema della proliferazione delle zanzare. L’effetto di questi interventi, infatti, è circoscritto alle sole aree pubbliche e solo di riflesso si producono risultati contro i focolai presenti nei giardini, sui terrazzi o presso le piscine condominiali. È fondamentale quindi, per ottimizzare gli effetti della disinfestazione, la collaborazione di tutti i cittadini. Giardini poco curati o ristagni d’acqua possono infatti indebolire l’efficacia degli interventi effettuati”.

I successivi interventi, con il medesimo ordine di effettuazione, avverranno nel mese di luglio.