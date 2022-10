Cerveteri. Visite audiologiche gratuite: vince la prevenzione, grande risposta della cittadinanza

CERVETERI – Sono iniziate questa mattina presso il Centro Anziani di Via dei Bastioni n.46 a Cerveteri le visite audiologiche gratuite che il Comune di Cerveteri propone alla cittadinanza in occasione della Festa dei Nonni, celebratasi nella giornata di ieri domenica 2 ottobre.

Una campagna gratuita di sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi dell’udito, che il Comune di Cerveteri, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali e con la preziosa collaborazione e disponibilità della Dottoressa Giovanna Volpelli, ha proposto sia a Cerveteri capoluogo, che nella Frazione di Valcanneto presso il Centro Polivalente di Largo Giordano.

“Sin da quando abbiamo pubblicato la notizia – dichiara Francesca Badini, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – sono state tante le prenotazioni ricevute, un numero tale che in comune accordo con la Dottoressa Volpelli ci ha spinto ad organizzare una seconda data di visite a Valcanneto, che avrà luogo giovedì 13 ottobre. Anche in questo caso si è registrato un immediato sold-out, per questo stiamo già lavorando per una terza data, questa volta a Marina di Cerveteri. Questa mattina, insieme alla collega Assessore Francesca Appetiti e alla Consigliera comunale Arianna Mensurati, da sempre impegnata nelle politiche dedicate alla terza età, sono stata al Centro Anziani per ringraziare la Dottoressa Volpelli, promotrice dell’iniziativa e per porgere un saluto ai nostri anziani che hanno prenotato la visita”.

“Questa iniziativa – prosegue la Badini – è totalmente gratuita sia per le casse del Comune che chiaramente per i cittadini, che hanno potuto dunque usufruire di una visita medica specialistica importante senza spendere nemmeno un centesimo. Sono soddisfatta della risposta dei cittadini a questa campagna, sinonimo di quanto sia importante anche per loro il concetto e il valore importantissimo che riveste la prevenzione medica”.