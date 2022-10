Cerveteri. Unione Popolare: “Continuiamo il nostro percorso”

CERVETERI – Da Unione Popolare Cerveteri Ladispoli riceviamo e pubblichiamo:

“Il dato politico elettorale di Unione Popolare a Cerveteri e Ladispoli è stato perfettamente in linea con il dato nazionale: 1,4% in entrambi i comuni. Per questo vogliamo innanzi tutto ringraziare i 253 votanti di Cerveteri e i 241 di Ladispoli dicendo loro che questi voti non sono andati sprecati ma sono la prima linfa per proseguire un percorso appena cominciato.

Al contrario di precedenti esperienze analoghe, come quelle del 2008 e del 2013, rivelatisi solo cartelli elettorali, il progetto di Unione Popolare va avanti. Siamo partiti da zero, a luglio, pochi giorni prima delle dimissioni del governo Draghi e del conseguente scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica Mattarella. Per noi, quella che doveva essere una campagna elettorale che serviva a far conoscere le nostre facce e il nostro programma in vista del voto, previsto inizialmente a marzo o aprile, è cominciata una lunga corsa irta di ostacoli. Siamo stati l’unica forza politica costretta a raccogliere le firme nella settimana di Ferragosto, ben 60.000. Ce l’abbiamo fatta, e non era semplice, nonostante un meccanismo di raccolta contorto e complesso. Abbiamo presentato liste in tutta Italia e in soli due mesi abbiamo convinto 400.000 cittadini a votarci, nonostante oltre la metà degli elettori non conoscesse il nostro simbolo.

Sul litorale abbiamo ottenuto altri risultati incoraggianti. A Santa Marinella il 2,37, a Civitavecchia il 2,89. Abbiamo ricevuto dichiarazioni di voto importanti. A sostegno di Luigi De Magistris e di Unione Popolare, nonostante fossimo una forza neonata, grazie alla nostra credibilità e al nostro programma, sono venuti a sostenerci in campagna elettorale il leader di Nupes, Jean Luc Melénchon, che in Francia, alle recenti politiche, ha conquistato il 31% dei voti al secondo turno, e Pablo Iglesias, leader di Unidos Podemos, che in Spagna nel 2019 ha raccolto il 15% dei consensi ed è attualmente in coalizione al governo del Paese. Un messaggio di sostegno è arrivato anche dal leader dei laburisti britannici Jeremy Corbyn. Segno che le forze della sinistra europea guardano all’esperienza e al programma di Unione Popolare con grande interesse e che un potenziale bacino elettorale si può attestare su quelle percentuali.

Nelle prossime settimane Unione Popolare indirà una assemblea nazionale in cui verranno poste le basi per il radicamento su ogni territorio e la preparazione alle prossime tornate elettorali, a cominciare dalle regionali del Lazio all’inizio del prossimo anno.

Comincia ora, a livello locale, anche il lavoro di opposizione dal basso alle giunte di Cerveteri e Ladispoli. Sia il sindaco Grando che la sindaca Gubetti non rappresentano le nostre istanze, pur tuttavia una differenza c’è. A Cerveteri saremo molto critici sperando di trovare interlocutori attenti alle nostre richieste e alle nostre osservazioni. A Ladispoli la situazione è molto più grave: con una giunta di estrema destra non ci sono punti di contatto e di dialogo di alcun genere”.

DEMA – Unione Popolare Cerveteri Ladispoli