Cerveteri. Una giornata dedicata allo Sport per promuovere l’attività fisica e il benessere

CERVETERI – “Sabato pomeriggio il Centro Storico di Cerveteri, Piazza Aldo Moro, il Parco della Legnara e Piazza Risorgimento si trasformeranno in un vero Villaggio dello Sport. Ospiteranno infatti il primo evento di promozione dello sport, di stili di vita sani e attivi per il benessere fisico e mentale di tutti i cittadini. La manifestazione, gratuita e aperta a tutti, offre ai partecipanti una variegata rassegna di discipline sportive da vedere e da provare sotto la guida di campioni e di tecnici e vede il coinvolgimento di federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, palestre, circoli sportivi, associazioni e società sportive dilettantistiche, e anche dei nostri Rioni. L’attività fisica aiuta a raggiungere uno stile di vita più sano. Lo sport non è foriero solo di benefici fisici ma anche di quelli mentali e la nostra Amministrazione crede fortemente che sport e attività fisica siano vettori di inclusione nelle comunità. Ognuno dovrebbe essere incoraggiato a partecipare e sentirsi incluso”.

Lo dichiara in una nota il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, che aggiunge: “Per tutti questi motivi abbiamo voluto dare vita ad un grande evento che grazie all’ottimo lavoro di squadra delle tantissime associazioni sportive presenti sul nostro territorio e al contributo di tante persone, tra cui Andrea Paoni, personal trainer, e Mario Schina, Presidente della Asd Real Cerveteri A.R.L., porterà tantissimi appassionati di sport nel nostro centro Storico. Dal calcio alla scherma, dalla pallavolo all’atletica, dal taekwondo al judo, dalla mountain bike al rugby, passando per la kick boxing, lo Yoga e l’equitazione, il basket, l’orienteering, baskin, pilates, kick music, scuola di vela e di sup, win chun, kali ksk, krav maga, sanda, kick boxing e muay tai. Un ringraziamento speciale, ci tengo a rivolgerlo a tutti coloro che nella giornata di sabato riempiranno il nostro Centro Storico con tutte le varie discipline sportive, e ai Rioni, che chiuderanno la festa con una bellissima gara di Tiro alla fune.

“Sarà una bellissima giornata da vivere insieme di Sport e Salute. Non è mai tardi per cominciare o riprendere a fare sport e siamo felici di lavorare al fianco dei nostri concittadini. Il villaggio multisport con 25 discipline a disposizione, sarà aperto sabato 15 ottobre dalle 14:30 alle 21.00”, conclude la Prima Cittadina.