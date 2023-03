Cerveteri. Un sorriso ai bambini in ospedale, da Pausa Caffè le uova di Pasqua della Lollo10

CERVETERI – A Cerveteri arrivano le Uova di Pasqua della Lollo10, Onlus nata per supportare le famiglie dei bambini ricoverati nei reparti Pediatrici del Policlinico Gemelli e del San Raffaele La Pisana regalando ai piccoli pazienti momenti di allegria, organizzando piccoli eventi in reparto e finanziando la “Lolloterapia”, un titolo attorno al quale si racchiudono molte attività che l’Associazione porta durante l’intero arco dell’anno.

Presso il negozio di “Pausa Caffè”, sito in Via Giuseppe Mazzini nel Centro Storico di Cerveteri, sarà possibile acquistare uno o più uova di pasqua: un uovo doppiamente buono, sia per la qualità della cioccolata che per il suo nobile scopo.

Al cioccolato fondente o al latte, le Uova di Pasqua della Lollo10 sono 350 grammi di pura bontà, che carezza il palato e il cuore allo stesso tempo. Con soli 10 euro, infatti, si aiuterà l’associazione a portare avanti la Lolloterapia. Oltre ad una piacevolissima sorpresa, all’interno di ogni uovo un buono 2×1 per un ingresso omaggio al Magic Land di Valmontone.

“Grazie a Salvatore La Gatta e Zuany di Pausa Caffè, anche a Cerveteri sarà possibile acquistare le buonissime Uova di Pasqua della Lollo 10, una realtà meravigliosa di volontariato che ogni giorno si impegna per portare un sorriso ai bambini ricoverati in Ospedale e un piccolo sollievo alle loro famiglie che quotidianamente vivono l’angoscia e il dolore di vedere il proprio figlio stare male – ha dichiarato la Consigliera comunale Adele Prosperi, anche Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica – già negli anni passati Pausa Caffè ha aderito a questa campagna di raccolta fondi con risultati straordinari. Per Pasqua dunque, nel comprare le tradizionali uova, scegliete di comprarne anche una, o più di una, davvero speciale: quelle della Lollo10. Con un contributo davvero piccolo, possiamo fare un’azione davvero bella per una causa nobile”.

Le Uova della Lollo sono prenotabili recandosi presso il punto vendita di Pausa Caffè oppure chiamando il numero 0683978955