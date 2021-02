Cerveteri. Un carico straordinario di solidarietà per la Protezione Civile

CERVETERI – Dodici carrelli strapieni di generi alimentari. Un risultato straordinario. C’è grande soddisfazione in casa Protezione Civile Comunale di Cerveteri dopo la giornata di raccolta alimentare tenutasi sabato 20 febbraio al Supermercato Carrefour di Cerveteri.

Tanta pasta, riso, pomodori, prodotti in scatola, oltre 30 litri d’olio, sempre prezioso, prodotti per la colazione e tanti prodotti per bambini, omogenizzati, biscottini, latte in polvere, pannolini e dolci, sempre graditi dai più piccoli.

Volontari che subito dopo la raccolta si sono subito messi all’opera per la composizione dei pacchi alimentari e la consegna alle famiglie che ne avevano già fatto richiesta nei giorni precedenti.

Giunge il ringraziamento per Volontari e Cittadinanza da parte di Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “Vedere la sera le immagini che ci hanno inviato i ragazzi della Protezione Civile è stato fantastico, una dimostrazione straordinaria da parte della nostra città di quanto sia generosa e sensibile nei confronti di chi è più in difficoltà. Tante famiglie sono venute al supermercato solamente per donare la spesa, lasciando interi carrelli di prodotti. Questo ci permetterà di continuare a dare a chi ha più bisogno un piccolo sollievo, un piccolo aiuto quale è il pacco alimentare. Già in queste ore è ricominciata a pieno regime la consegna e proseguirà anche nei prossimi giorni. Con l’occasione, ringrazio di vero cuore tutti i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, il coordinatore Renato Bisegni, sempre presente e saggio nel coordinare un gruppo davvero fantastico, i cittadini per la loro generosità, e la Direzione e il Personale tutto del Supermercato Carrefour, che anche in questa occasione si sono resi disponibili nell’ospitare questa grande giornata solidale”.

Chiunque avesse necessità di aiuto o di un pacco alimentare può contattare il Gruppo Comunale di Protezione Civile al numero 0692959918.