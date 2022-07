Cerveteri. Trasporto scolastico, aperte le preiscrizioni online

CERVETERI – C’è tempo fino al 31 luglio per effettuare la preiscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2022–2023. La preiscrizione può essere effettuata solo ed esclusivamente online mediante il portale https://cerveteri.servizipa.online.

I vecchi iscritti nei prossimi giorni riceveranno una e-mail, nella quale verranno informati che nella propria area riservata del portale è stata creata una domanda di preiscrizione precompilata in base ai dati già presenti. Essa, potrà essere modificata, integrata e successivamente confermata. Nel caso in cui non si volesse più usufruire del servizio, sarà sufficiente ignorarla.

I nuovi iscritti invece, dovranno procedere ad effettuare la registrazione sul portale munendosi di un indirizzo e-mail valido ed accedendo con le credenziali che riceveranno tramite e-mail. Le domande pervenute dopo il 31 luglio saranno comunque valutate ed eventualmente inserite previa verifica della disponibilità solo dopo il 1° ottobre.

Le tariffe del servizio di trasporto scolastico sono invariate rispetto allo scorso anno.

Gli utenti con un figlio, pagheranno 200€ annui, con 2 figli 280€ annui, con 3 o più figli 360€ annui.

È possibile pagare in una soluzione unica anticipata, oppure in 8 rate.

Per ogni informazione il personale dell’Ufficio Pubblica Istruzione è a disposizione agli indirizzi di posta elettronica pubblica-istruzione@comune.cerveteri.rm.it – cerveteri@servizipa.online oppure al numero di telefono 3346159978