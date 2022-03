Cerveteri. Tourigest garantisce 15 pasti al giorno ad anziani e persone sole di Cerveteri

CERVETERI – La Tourigest, società appaltatrice del servizio di refezione scolastica all’interno delle scuole del Comune di Cerveteri in accordo con i Servizi Sociali mette a disposizione 15 pasti al giorno per le persone in difficoltà del territorio. Il servizio avviato in accordo con le assistenti sociali, punta a garantire un pasto caldo al giorno a domicilio a persone anziane e sole, che anche a causa delle conseguenze della situazione pandemica si trovano in difficoltà economica o semplicemente sono sole. Il pasto verrà consegnato direttamente a domicilio e il menù sarà identico a quello fornito ai bambini delle scuole.

“Accogliamo l’avvio di questa iniziativa con grande soddisfazione – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – grazie alla sensibilità e alla disponibilità della Tourigest, nella figura del responsabile del servizio Massimo Montagna, il Comune di Cerveteri riuscirà a garantire, almeno fino alla fine delle scuole e conseguentemente del servizio di refezione scolastica, un pasto caldo, completo e con un menù variegato a 15 assistiti dal servizio sociale della nostra città. Un’iniziativa importante, che vuole andare incontro soprattutto alla fascia di popolazione più debole, alle persone anziane, alle persone più sole”.

“Con l’occasione – conclude Pascucci – nel ringraziare la Tourigest, già in passato dimostratasi sensibile non solo alle necessità della popolazione ma anche e soprattutto a quelle dei nostri bambini, donando all’interno delle scuole strumenti di vitale importanza come ad esempio i defibrillatori, porgo il mio ringraziamento alle nostre assistenti sociali e al personale del Servizi Sociali di Cerveteri, che anche in questo momento sociale ed economico così complesso per tutti, stanno continuando a lavorare per garantire assistenza e vicinanza alle famiglie di Cerveteri”.