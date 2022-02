Cerveteri. Sopralluogo a Torre Flavia della vicesindaca Gubetti con il nuovo consigliere delegato di Città Metropolitana Ferraro

CERVETERI – Incontro proficuo questa mattina alla Palude di Torre Flavia. In visita al sito protetto di Cerveteri e Ladispoli, il Consigliere di Città Metropolitana Delegato alle Aree Protette Rocco Ferraro, che nella sua prima uscita pubblica nel territorio etrusco ha avuto modo di confrontarsi con la Vicesindaca di Cerveteri e Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti, con il Delegato del Comune di Cerveteri alla Palude di Torre Flavia Roberto Giardina e con il Direttore dell’Area di Torre Flavia per Città Metropolitana Dottor Corrado Battisti sulle prossime azioni da intraprendere per lo sviluppo e la fruibilità del sito.

“Con il Consigliere Rocco Ferraro c’è stata immediatamente unità d’intenti – dichiara la Vicesindaca Elena Gubetti – durante la mattinata abbiamo avuto modo insieme al Delegato Roberto Giardina, che ringrazio per la puntualità e la solerzia con la quale sempre mi affianca, di illustrare quanto in questi anni abbiamo svolto a tutela della Palude di Torre Flavia e quanto ancora vogliamo fare per promuovere e valorizzare ancora di più questo sito unico nel suo genere e punto di forza straordinaria dell’offerta turistica del litorale”.

“Quello per la Palude di Torre Flavia è un lavoro che come amministrazione portiamo avanti oramai da tanti anni, grazie anche al sostegno continuo di tante associazioni ambientaliste ma anche soprattutto con l’impegno che il nostro Sindaco Alessio Pascucci, anche Consigliere Metropolitano, ha portato avanti presso l’Ente competente e titolare dell’area – conclude la Gubetti – ovviamente, continueremo ad operare a tutela di un patrimonio naturalistico dal valore inestimabile”.