Cerveteri solidale grazie al “Farmaco sospeso”

CERVETERI – In questi giorni nel Comune di Cerveteri è stata avviata una importante campagna solidale: il Farmaco Sospeso. Molti cittadini si sono recati nelle cinque farmacie comunali ed hanno donato uno o più farmaci da banco da consegnare alle famiglie in difficoltà del territorio. In pochissimi giorni sono stati raccolti tantissime scatole di medicinali, farmaci per cui non è necessaria la ricetta di un medico. Si tratta di antipiretici, sciroppi per la tosse e quei medicinali utilizzabili in caso di stati influenzali tipici della stagione invernale.

“L’iniziativa è attiva nelle cinque farmacie comunali – ha detto il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – con il personale delle farmacie abbiamo fatto una accurata cernita dei prodotti da banco più indicati da acquistare e donare e la risposta della cittadinanza, anche in questa circostanza, è stata davvero importante. Chiunque avesse davvero necessità, può contattare la nostra Protezione Civile per chiedere di ricevere un farmaco e saranno gli stessi componenti del nostro Gruppo a portarglielo a domicilio. Il numero da chiamare è 0692959918”.

Ovviamente si può ancora continuare a donare farmaci. Le farmacie dove troverete il contenitore solidale sono: Farmacia n.1- Piazza Risorgimento n.21, Centro Storico di Cerveteri, Farmacia n.2- Via Oriolo n.1, Cerenova, Farmacia n.3- Via Prato del Cavaliere n.4, zona Coop Farmacia n.4- Piazza Nazzareno Pagliuca n.3, Due Casette Farmacia n.5- Via Settevene Palo n.81.