CERVETERI – Si è costituito in questi giorni il circolo Europa Verde-Verdi, con lo scopo di perseguire i valori e gli obiettivi ambientalisti e sociali utili alla collettività ed al territorio e, nel pieno rispetto della parità di genere, sono stati eletti portavoce Marzia Poltroni e Roberto Giardina.

“Abbiamo deciso di mettere tutta la nostra esperienza di ambientalisti e impegnati nella vita politica e sociale del territorio a servizio della candidata Sindaca Elena Gubetti a cui rinnoviamo la nostra stima e fiducia – si legge in una nota stampa – . Con Elena Gubetti abbiamo a vario titolo collaborato e abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare la passione e il rispetto per la protezione e valorizzazione del territorio. Intendiamo, con il nostro impegno, dare voce ad un rinnovato interesse per i temi ambientali che i giovani hanno portato al centro di tante iniziative a livello locale, nazionale e mondiale. Il riscaldamento globale, la necessità del passaggio all’uso delle fonti alternative, reso oggi più che mai evidente dalla crisi internazionale, il territorio inteso come risorsa turistica e naturalistica, saranno il fondamento delle istanze che vogliamo mettere al centro della nostra iniziativa ecologista. Il cambiamento, il rinnovamento delle politiche ambientali devono fondarsi sulle tante piccole e grandi iniziative locali in cui ciascuno può fare la differenza. Stiamo lavorando ad un programma serio, attuabile, calato sul territorio chiaro e concreto che a breve renderemo noto e che, siamo certi, troverà il riscontro di tanti cittadini. Cerveteri in questi anni ha fatto grandi passi avanti ma ancora c’è molto da fare metteremo tutta la nostra esperienza al servizio della città”.