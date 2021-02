Cerveteri. Scuole: cambiano gli orari del TPL

CERVETERI – “Da lunedì 15 febbraio entrano in vigore i nuovi orari del Trasporto Pubblico Locale. Sono stati studiati di concerto tra la nostra Amministrazione, la Seatour e tutte le scuole del territorio per far coincidere il passaggio delle navette e gli orari di entrata ed uscita dei ragazzi da tutte le scuole del territorio. Una misura necessaria, per venire incontro alle richieste delle famiglie, ma anche per evitare possibili sovraffollamenti di ragazzi all’interno dei mezzi, assolutamente da evitare in questa fase pandemica che stiamo attraversando”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, Assessora ai Trasporti e Mobilità del Comune di Cerveteri.

“Gli orari di entrata ed uscita scaglionati dalle scuole imposti dall’attuale situazione sanitaria hanno necessariamente comportato un cambiamento del servizio di trasporto pubblico locale, soprattutto per i ragazzi delle Scuole Superiori – spiega Gubetti – abbiamo condotto un importante lavoro in questi giorni, recependo tutte le richieste provenienti dalle scuole e dai genitori, al fine di rendere il più funzionale possibile alle esigenze di tutti il servizio. Ovviamente, rimaniamo a disposizione di tutti per ogni ulteriore richiesta, anche se crediamo che ad oggi, si sia riusciti a soddisfare ogni necessità”.

Il nuovo orario entrerà in vigore a partire da lunedì 15 febbraio ed è consultabile su www.comune.cerveteri.rm.it nella sezione dedicata proprio al Trasporto Pubblico Locale.