Cerveteri. Sclerosi Multipla, la Gardenia di Aism raccoglie 900 euro

CERVETERI – “È stata un successo la Gardenia di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla a Cerveteri. Sabato 21 maggio i Volontari di Aism sono tornati in Piazza Aldo Moro per l’ottavo anno consecutivo riuscendo a raccogliere una cifra davvero importante a sostegno delle attività di Ricerca Scientifica: ben 900 Euro, che quest’oggi hanno provveduto ad inviare ad Aism tramite regolare bonifico bancario. A tutti i cittadini e commercianti della nostra città, che anche quest’anno con grande calore, generosità e sensibilità hanno sostenuto l’iniziativa, il nostro più sincero e affettuoso ringraziamento. La Ricerca Scientifica è vita, dona speranza. Cerveteri, ancora una volta, si è dimostrata una comunità attenta e solidale”. A dichiararlo sono i Volontari di Cerveteri di AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

“Tra Cerveteri e Aism si è creato un rapporto estremamente solido negli anni – dichiarano i Volontari – ogni volta che torniamo in Piazza, sono sempre tantissime le persone che scelgono di sostenere le campagne di raccolta fondi e sensibilizzazione a sostegno della Ricerca su una malattia, quale la Sclerosi Multipla, che ad oggi, nonostante gli straordinari passi in avanti fatti da medici e ricercatori, ancora non ha una cura”.

“Essere nelle piazze in queste occasioni non è solamente un’occasione di raccolta fondi – proseguono i Volontari – ma anche un modo per sensibilizzare e per informare sul lavoro che da oltre mezzo secolo il mondo di Aism svolge nel campo della Ricerca Scientifica e nell’assistenza a persone con Sclerosi Multipla. Con l’occasione, ci teniamo a fare un grande ringraziamento a tutti i cittadini, esercenti e funzionari del Comune di Cerveteri che anche in questa occasione hanno offerto il loro importantissimo contributo per una causa nobile, vitale, come sono tutte le iniziative legate alla Ricerca Scientifica. Grazie, grazie infinite Cerveteri!”

Inizio di 2022 importante per Aism a Cerveteri. Nel marzo scorso, con l’iniziativa delle Erbe Aromatiche avevano raccolto 620 Euro, mentre con il Natale di Aism del Dicembre del 2021 hanno raggiunto la cifra record di 1480 Euro. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative e le attività di Aism, visitare il sito internet www.aism.it