Cerveteri. Sclerosi Multipla: il Natale di AISM raccoglie 1250 Euro

CERVETERI – Grazie Cerveteri! Grazie davvero di cuore a tutti! Il Natale di AISM grazie alla generosità di tantissime persone e di tanti commercianti di Cerveteri potrà contare su un importante contributo con il quale si sosterranno le attività di ricerca scientifica sulla sclerosi multipla. In poco più di due settimane sono stati raccolti ben 1250,00 Euro, una cifra record, che doppia quanto raccolto nelle edizioni precedenti e che nel pomeriggio di mercoledì 9 dicembre i Volontari AISM di Cerveteri hanno provveduto ad inviare tramite bonifico all’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Straordinario dunque il risultato ottenuto, con i Volontari che hanno distribuito porta a porta, tra amici e conoscenti e in Piazza, pandori, panettoni, biscottini e le classiche e sempre apprezzate “Stelline di AISM”, graziose per colorare i propri alberi di Natale o da donare ai propri cari.

“In un anno difficile come quello che sta per terminare, segnato dalla pandemia, dalle distanze, dalla sofferenza, volevamo dare un tocco di normalità al Natale, illuminandolo con una importante campagna a sostegno della ricerca scientifica. Con questo spirito anche quest’anno abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa di AISM – spiegano i Volontari di Cerveteri – grazie alla disponibilità e alla sensibilità di tantissime persone siamo riusciti a raccogliere questa somma davvero importante: cittadini, commercianti, che nonostante le difficoltà dovute alle restrizioni non hanno fatto comunque mancare come ogni anno il proprio affetto a questa manifestazione, le Istituzioni cittadine e i dipendenti del Comune di Cerveteri. Nessuno, davvero nessuno, si è tirato indietro dall’offrire il proprio contributo a questa causa che abbiamo davvero molto a cuore. A tutti loro, va il nostro più grande e sincero ringraziamento per averci permesso di sostenere in maniera così importante le attività di AISM, una realtà con una storia lunga oltre 50anni e che non vuole fermarsi, che vuole continuare a lavorare giorno dopo giorno, per dare una speranza a tutti coloro che stanno soffrendo e che si trovano a combattere contro una malattia come la sclerosi multipla, che purtroppo, ad oggi, non ha ancora una cura”.

Cerveteri è una città estremamente attiva nel campo della raccolta fondi per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Sono sei anni che con continuità AISM scende in Piazza per raccogliere fondi e la risposta della cittadinanza è sempre stata straordinaria. Per continuare a seguire le attività di AISM a Cerveteri, è sufficiente mettere “Mi Piace” alla Pagina Facebook “AISM Cerveteri – Associazione Italiana Sclerosi Multipla”.