Cerveteri, sabato la Colletta Alimentare Nazionale in nove supermercati

CERVETERI – Sabato 27 Novembre torna in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa dalla Fondazione Banco Alimentare. Come ogni anno anche a Cerveteri i Volontari saranno presenti davanti i Supermercati per raccogliere generi alimentari di prima necessità a sostegno delle attività di Banco Alimentare per le famiglie in stato di disagio economico.

Punti di raccolta in diversi supermercati di Cerveteri e frazioni. Saranno presenti infatti presso il Carrefour Market in Largo A. Loreti n.2, il CONAD CITY in Largo Almuneacar, 13, il TODIS sulla Via Aurelia in direzione Civitavecchia, la COOP di Largo Tuscolo a Cerenova e la COOP di Via Paolo Borsellino a Cerveteri, l’EUROSPIN davanti la Cantina Sociale di Cerveteri, il DECÒ all’altezza dello svincolo autostradale, il supermercato LIDL e il supermercato Hurrà in Viale Manzoni e il DECÒ in Via Doganale.

Impegnate tantissime realtà del territorio: il Centro di Solidarietà Cerveteri, la CARITAS, Scuolambiente, la Parrocchia Santa Maria Maggiore, ASSOVOCE, i Ragazzi della Cooperativa Fratello Sole, Maraa Onlus, Croce Rossa Italiana, la Parrocchia Santissima Trinità e il Gruppo Scout AGESCI Cerveteri 1.

“La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare è un appuntamento tradizionale del mese di novembre che ogni anno in Italia coinvolge migliaia di volontari – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – anche a Cerveteri, grazie al coordinamento di Maria Giovanna Casertano che anche quest’anno è riuscita ad organizzare una squadra di volontari davvero importante saranno interessati ben nove supermercati del territorio in questa giornata simbolo di solidarietà e volontariato. A tutti loro e a tutto il personale dipendente dei supermercati, sempre disponibili ad accogliere iniziative come queste, il mio ringraziamento e augurio di un buon lavoro”.

Come prassi in tutte le iniziative di raccolta alimentare si invitano i cittadini a donare solamente prodotti a lunga conservazione, quali pasta, riso, pomodori pelati, tonno, olio, legumi in scatola, latte a lunga conservazione e in ogni caso tutti prodotti non facilmente deperibili.