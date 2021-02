Cerveteri. Ritiro kit mastelli: l’URP a disposizione dei cittadini con una linea telefonica ad hoc

CERVETERI – Il Servizio URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico apre una “finestra telefonica” per assistere i cittadini nella richiesta dei mastelli per la raccolta differenziata porta a porta.

A partire da oggi, martedì 2 febbraio, ogni martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 sarà possibile chiamare il numero 0689630225 per ricevere assistenza telefonica per fare nel modo più corretto la domanda per il ritiro o la sostituzione di mastelli danneggiati o smarriti.

Necessario per fare richiesta, codice fiscale dell’intestatario TARI e un recapito telefonico utile per essere contattati dalla Ditta per fissare data e orario del ritiro del kit.

Per il ritiro dei mastelli, l’utente dovrà presentare documento di identità, codice fiscale e copia del ruolo TARI. In caso di delega, documento di identità del delegato, copia del documento di identità e codice fiscale dell’intestatario TARI, copia del ruolo TARI.

I mastelli di cui i cittadini sono già in possesso, almeno che non siano danneggiati in maniera grave, non devono essere sostituiti e possono essere utilizzati regolarmente.

Si ricorda che il possesso del kit completo dei mastelli è fondamentale per l’avvio a pieno regime della TARIP – Tariffazione Puntuale dei Rifiuti. Gli utenti che al 31 marzo non saranno in possesso di tutti i mastelli potrebbero vedersi i propri rifiuti non ritirati e incorrere in sanzioni pecuniarie.

Si ricorda che è ovviamente sempre attivo il form per compilare in completa autonomia la domanda necessaria al ritiro dei mastelli: https://bit.ly/3ahwrUQ