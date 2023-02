Cerveteri. Prevenzione del tumore al colon retto: kit diagnostici anche presso le farmacie comunali

CERVETERI – Nell’ambito del programma di prevenzione e la diagnosi precoce del tumore del colon retto rivolta ad uomini e donne di età tra i 50 ei 74 anni della Regione Lazio, il Comune di Cerveteri per tramite dell’Assessora alla Sanità Francesca Appetiti rende noto che è possibile ritirare e riconsegnare l’apposito kit diagnostico presso tutte le farmacie comunali. Un’iniziativa voluta fortemente dall’Assessora Appetiti e dalla Multiservizi Caerite, che faciliterà dunque l’utenza nella fruizione dello screening.

“Il programma della Regione Lazio va ad affiancare le attività già esistenti per la prevenzione del tumore alla mammella e alla cervice uterina – ha detto l’Assessora alla Sanità del Comune di Cerveteri Francesca Appetiti – l’esame è chiaramente gratuito, e si pone l’obiettivo di individuare precocemente eventuali lesioni che potrebbero evolvere in tumore e prevede l’esecuzione, ogni due anni, di un esame delle feci per rilevare il sanguinamento non visibile ad occhio nudo. Con la Multiservizi, ed in particolar modo con la collaborazione del nostro Delegato Dottor Domenico Paglialunga, abbiamo voluto accreditare al ritiro dei prelievi anche tutte e cinque le farmacie comunali di Cerveteri. Un servizio che chiaramente, sarà svolto in maniera totalmente gratuita”.

Rimane chiaramente sempre operativa la Asl territoriale di Via Madre Crocifissa Curcio a Cerveteri.