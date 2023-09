Cerveteri. Presentato il nuovo calendario di raccolta porta a porta, ecco tutte le novità

CERVETERI – “Un calendario di raccolta porta a porta unitario per tutto il territorio comunale di Cerveteri e valido per tutto l’anno, la separazione del vetro dal metallo, con quest’ultimo che andrà conferito insieme alla plastica, il cambio del giorno di ritiro dell’indifferenziato, che passerà dal martedì al giovedì, l’introduzione della “Green Card”, una tessera nominale che migliorerà e semplificherà l’accesso al Centro di Raccolta comunale di tutti i cittadini e tanti nuovi servizi. Da lunedì 18 settembre avrà inizio una vera e propria rivoluzione per il servizio di igiene urbana del Comune di Cerveteri: un cambio di passo importante, avviato già dai primi giorni di luglio con l’entrata in servizio della nuova ditta, la Rieco spa, che con i fatti sta dimostrando sul campo il proprio valore e l’ottimo lavoro svolto dal Comune di Cerveteri in fase di bando pubblico”.

A dichiararlo, è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, a margine della conferenza stampa di presentazione del servizio di Igiene Urbana, tenutasi questa mattina all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone a Cerveteri.

“In questi anni Cerveteri è stata protagonista di un cambiamento straordinario sul tema dei rifiuti raggiungendo, grazie all’impegno costante di tanti cittadini, traguardi davvero significativi, superando il 78% di raccolta differenziata – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – basti pensare che nel 2016, anno in cui per la prima volta mi sono insediata come Assessore all’Ambiente di questa città, il livello di raccolta correttamente effettuata era fermo al 14% e limitato solamente ad alcune zone del territorio. L’impegno di questa amministrazione e mio personale come Sindaco è quello di raggiungere obiettivi importanti sia per l’ambiente che per i cittadini che sono i fruitori di questo fondamentale servizio per la città”.

Il calendario in vigore da lunedì 18 settembre per le utenze domestiche è il seguente: il lunedì sarà ritirato organico e pannolini, il martedì la carta e cartone, il mercoledì organico e vetro, il giovedì secco residuo e pannolini, il venerdì plastica e metalli, il sabato organico e pannolini.

I mastelli, andranno esposti tra le ore 20:00 della sera prima e le ore 05:00 del mattino del giorno di raccolta.

Per le utenze non domestiche è prevista la raccolta di organico e cartone tutti i giorni dal lunedì al sabato. Il martedì sarà raccolta anche la carta. Il lunedì e il venerdì saranno raccolti anche plastica e metalli, il mercoledì e sabato anche il vetro e il giovedì anche il secco residuo.

Ulteriore novità, riservata solamente alle attività commerciali, riguarda il conferimento dei rifiuti organici: nel periodo estivo sarà possibile farlo anche la domenica. Proprio per le attività non domestiche, giovedì 14 settembre alle ore 14:00 si terrà un incontro informativo sul nuovo calendario di raccolta presso l’Aula Consiliare del Granarone, a cui i titolari sono tutti invitati a partecipare.

Ulteriori informazioni potranno essere trovate sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri www.comune.cerveteri.rm.it e sui canali social di “Cerveteri chiama a Raccolta” e ovviamente sull’app Juncker scaricabile gratuitamente.