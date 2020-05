Cerveteri. Pascucci: “Protezione Civile e Renato Bisegni pilastri durante tutta l’emergenza”

CERVETERI – Operativi da oltre 80 giorni 24 ore su 24 presso il PMA allestito a Furbara. Consegnati a casa 2000 pacchi di generi alimentari alle famiglie più in difficoltà. Un prezioso e fondamentale supporto nella distribuzione dei buoni spesa. Una presenza continua, capillare e professionale in tutto il territorio. Durante l’intero periodo di emergenza sanitaria e sociale legata alla diffusione del COVID-19 il Gruppo di Volontari della Protezione Civile di Cerveteri ha rappresentato un punto di riferimento per tutta la cittadinanza.

A ringraziarli, a nome dell’intera Amministrazione comunale, è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “Abbiamo vissuto un periodo di grande emergenza, senza precedenti. Mai avremmo immaginato fino a pochi mesi fa che d’improvviso ci saremmo trovati in una situazione simile. Grazie a Renato Bisegni, Responsabile di Protezione Civile, uomo encomiabile, dedito al lavoro e con grande senso delle Istituzioni, e a tutto il suo nutrito gruppo di Volontari, tutti debitamente formati e preparati ad ogni circostanza, siamo riusciti a garantire assistenza e vicinanza a tantissime famiglie di Cerveteri, che hanno trovato in loro un punto di forza e sostegno. A loro tutti, il mio più vivo e sentito ringraziamento per il grande lavoro che hanno svolto in questo particolare periodo storico, che sempre hanno svolto nel territorio e che sono certo, con la passione e l’amore per Cerveteri che da sempre li contraddistingue, continueranno a svolgere”.

Oltre che al PMA di Furbara, un lavoro straordinario nel territorio è stato condotto dal Gruppo Enduristi della Protezione Civile.

“Durante le fasi più difficili, in particolar modo in quelle in cui si necessitava di un maggiore controllo nel territorio per affiancare le Forze dell’Ordine, il Gruppo degli Enduristi della Protezione Civile è più volte ha fatto sopralluoghi nelle zone più difficili della città – ha aggiunto Pascucci – anche a loro, sempre disponibili e professionali, il mio più vivo ringraziamento”.

L’attività della Protezione Civile di Cerveteri prosegue. È possibile contattare il numero 0692959918, operativo 24 ore su 24.