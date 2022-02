Cerveteri: Multiservizi, da oggi online la nuova piattaforma famaciadigitale.me

CERVETERI – A due anni dal lancio del progetto farmaci.me la Multiservizi Caerite rilancia e rinnova l’offerta delle farmacie comunali con il nuovo format farmaciadigitale.me. Il progetto rappresenta un’evoluzione di un servizio che negli ultimi due anni ha consentito alla cittadinanza di poter usufruire, in piena pandemia, di un supporto fondamentale con la consegna dei farmaci a domicilio.

Con il lancio della Farmacia Digitale la Multiservizi mira a rispondere alle esigenze dei cittadini residenti nelle aree dei comuni di Cerveteri e dintorni, offrendo in una rinnovata veste e organizzazione il servizio di consegna dei farmaci a domicilio, utilizzando gli strumenti offerti dalla tecnologia che consentono ai cittadini, specie alle fasce più deboli, pensiamo ad anziani e a persone con disabilità, di poter comodamente ordinare da casa i farmaci o i prodotti da banco presenti in farmacia ed averli nel giro di poche ore a casa.

Insieme a questo servizio la Farmacia Digitale mette a disposizione degli utenti il Videoconsulto. Quello del videoconsulto, specie ora con le tante restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria per il Covid-19, è un servizio innovativo, utile per tutti e che permette di offrire vicinanza e supporto costante al paziente. Il servizio consente una video chiamata sicura e senza complicazioni e lo scambio di informazioni tra paziente e farmacista rendendo la salute sempre più a portata di mano.

Per usufruire del servizio gratuito di videoconsulto basterà prenotare un appuntamento attraverso la pagina Facebook di farmaciadigitale.me oppure scrivendo all’indirizzo info@farmaciadigitale.me. Con l’implementazione di questi ulteriori servizi la Multiservizi Caerite intende rafforzare la propria presenza e disponibilità per tutti i cittadini, favorendo in particolare coloro che per problemi di salute hanno difficoltà a recarsi dal medico e in farmacia. In questo modo vengono ridotti i costi e i tempi di spostamento nonché i tempi di attesa allo studio medico per il ritiro delle ricette e in farmacia per il ritiro dei prodotti.

Per chi lavora, non è più necessario prendere ore di permesso o giornate di ferie. Per le neomamme non è più necessario allontanarsi da casa quando il bambino è ammalato, né dover portare i pesi dei prodotti per la prima infanzia acquistati (omogeneizzati, acque minerali, pannolini, etc.). Inoltre, il servizio potrà assicurare al medico di famiglia una migliore gestione del tempo di ricevimento dei pazienti nel proprio ambulatorio. La consegna a domicilio avviene nel rispetto della normativa vigente e in particolare delle note del Garante della privacy per impedire la conoscibilità da parte di estranei di dati delicati, come quelli sanitari, e assicurare il diritto dei cittadini alla libera scelta della farmacia.

Come funziona il servizio:

Il servizio di consegna è totalmente gratuito e prevede uno sconto del 10% sull’acquisto di ogni parafarmaco. Quando richiesto, per necessità, è possibile effettuare il servizio di ritiro ricetta presso l’ambulatorio medico oppure a domicilio con un contributo di 2€.

Le ricette elettroniche di farmaci per uso umano e veterinario possono essere inviate direttamente a info@farmaciadigitale.me specificando indirizzo di consegna e numero di telefono oppure direttamente su Whatsapp allo 06 69401745 o chiamando allo stesso. Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì nei giorni feriali ed offre la possibilità di scegliere tra due fasce orarie di consegna giornaliere: mattina 11-14 e pomeriggio 17-20 (salvo momentanea indisponibilità del prodotto richiesto); pertanto tutti gli ordini pervenuti entro le ore 10.30 potranno essere evasi alle ore 11 e tutti gli ordini pervenuti entro le 16.30 potranno essere evasi alle ore 17.

Il pagamento avviene sempre alla consegna e le modalità di pagamento accettate sono: contanti, bancomat e carte, satispay, clickpay. Inoltre, il servizio prevede una modalità di consegna in sicurezza, ove per pazienti Covid positivi vi sarà la possibilità di ultimare la transazione senza alcun contatto.