Cerveteri. Mercati: da giovedì 30 aprile riaprono i banchi di produttori ortofrutticoli e alimentari

CERVETERI – Pronti a riaprire i battenti i mercati giornalieri e settimanali del territorio comunale di Cerveteri. Sentite le necessità degli imprenditori agricoli, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessio Pascucci in accordo con la Comandante della Polizia Locale, ha predisposto una graduale riapertura dei mercati a partire dalla giornata di giovedì 30 aprile.

Da giovedì 30 aprile infatti, a Cerenova riaprirà il mercato giornaliero di Piazzale Zambra. Da sabato 2 maggio quello di Valcanneto, da martedì 5 maggio quello di Cerveteri alta davanti al Granarone mentre da venerdì 8, anch’esso in forma ristretta, quello di Cerveteri bassa in Via Mario Pelagalli, nel tratto compreso tra Via Rosa Calabresi e Via Rossetti.

La riapertura è limitata ai soli produttori ortofrutticoli e ai venditori di generi alimentari, che dovranno ugualmente osservare tutte le misure di distanziamento sociale, contenimento degli afflussi di clienti e adottare tutti i DPI quali guanti e mascherine.

“Dopo quasi due mesi di chiusura totale, a partire da giovedì 30 aprile iniziamo gradualmente a consentire la riapertura di alcune attività dei mercati cittadini – ha dichiarato Riccardo Ferri, Assessore alle Politiche Agricole del Comune di Cerveteri – lo facciamo partendo da quei banchi che vendono generi alimentari, dai produttori del nostro territorio, che rappresentano non solo un servizio molto importante per i nostri concittadini ma anche uno dei punti fermi dell’economia locale. Ovviamente, la riapertura è consentita rispettando tutte le misure di distanziamento e protezione che la situazione attuale prevede. Non saranno ammessi assembramenti di persone e andranno sempre e comunque osservate tutte le misure di sicurezza. Ovviamente al fine di garantire la sicurezza dei titolari dei banchi e della clientela e il rispetto delle norme di tutti i DPCM, la nostra Polizia Locale, che ringrazio per la disponibilità e l’egregio lavoro che sta svolgendo, vigilerà e sarà a disposizione per ogni chiarimento o necessità di assistenza”.