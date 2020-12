Cerveteri. Loredana Ricci e la Cerveteri Runners campioni di solidarietà: raccolti 681 euro per i bambini di Pievebovigliana

CERVETERI – Loredana Ricci, istituzione del mondo sportivo e dell’atletica di Cerveteri, raccoglie chilometri di solidarietà. Dopo una lunga staffetta virtuale di raccolta fondi con atlete e atleti di ogni angolo d’Italia, Loredana insieme al Gruppo Cerveteri Runners ha provveduto ad effettuare un bonifico di 681,00 Euro in favore dei bambini del Comune di Pievebovigliana, piccolissima realtà del maceratese, confluita nel nuovo Comune di Valfornace nel 2017, e drammaticamente scossa nel 2016 da un drammatico sisma che ha lesionato gran parte degli edifici cittadini.

“Un’iniziativa davvero lodevole in favore dei bambini che ancora oggi, a distanza di quattro anni, subiscono le conseguenze del sisma – ha dichiarato Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri – Loredana Ricci, oltre ad essere un esempio di sport sano, fatto di valori e principi, si conferma essere una persona sempre in prima linea quando si parla di temi solidali. Quello di sostenere la realtà di Pievebovigliana è un progetto che porta avanti da diversi anni, andando lei personalmente sui luoghi colpiti dal sisma a portare un sorriso a chi è più in difficoltà. Quest’anno, l’emergenza legata al COVID-19, le ha impedito di svolgere questa iniziativa come accade ogni anno, ma non per questo si è tirata indietro. Ha portato avanti questa iniziativa nella modalità in cui tutti ci stiamo imparando a rapportare in questo 2020 fatto di distanze sociali, ovvero a distanza. Ha letteralmente chiamato a raccolta tutti, atleti, amici, semplici simpatizzanti delle attività della Cerveteri Runners, persone di ogni età, dai più piccoli ai più adulti, ed ha raccolto questa cifra davvero importante, che servirà a comprare giochi e materiale didattico per i bambini del posto. Non solo un’iniziativa benefica, ma anche una piccola opportunità di rilancio dell’economia locale. Infatti tutti i fondi saranno investiti direttamente sul posto, tra gli artigiani e i commercianti di Pievebovigliana”.

“A Loredana, alla Cerveteri Runners tutta e a tutti coloro che hanno partecipato alla staffetta – conclude Pascucci – il mio ringraziamento e i miei complimenti”.