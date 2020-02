Cerveteri. La scienza è sempre più a misura di bambino

CERVETERI – “Sarà un 2020 ricco di iniziative. Tanti appuntamenti dedicati a tutta la cittadinanza ed in particolar modo a bambini e scolaresche, incontri di divulgazione scientifica, un lungo viaggio tra natura, mondo animale, storia dell’uomo, dalla preistoria ad oggi. Sempre affiancata da esperti e studiosi affronteremo i più svariati argomenti, incontri totalmente gratuiti sia per l’Ente che per le famiglie ideati e pensati per ampliare ancora di più le conoscenze dei nostri ragazzi in campo scientifico”. A dichiararlo è Pamela Baiocchi, Delegata alle Politiche Scolastiche del Comune di Cerveteri a seguito dell’ennesimo successo riscosso da Dinosauria – Paleobiologia dei Dinosauri, che nella mattinata di venerdì 14 febbraio ha visto coinvolte le scuole elementari di Cerveteri.

“Quando ho avviato questo ciclo di iniziative non avrei mai immaginato che avrebbero riscosso un successo di tali dimensioni. Speravo venissero apprezzate, ma le richieste di replica, le presenze sempre più numerose e l’affetto con le quali vengono accolte è andato davvero al di sopra di ogni più rosea aspettativa – ha dichiarato la Delegata Pamela Baiocchi – anche nei mesi che verranno continuerò a proporre appuntamenti analoghi, legati alla scienza e al sociale. Tra i prossimi incontri, quello con le Forze Armate impegnate nella tutela di flora e fauna, un altro sul Cyberbullismo, e poi altri incontri ancora sul mondo dei serpenti e del mare”.

“Ovviamente – prosegue la Delegata Baiocchi – chiunque volesse avviare dei progetti o approfondire il tipo di iniziativa proposta sono a completa disposizione. Questi incontri nascono con lo scopo di offrire ai nostri bambini un’opportunità di svago costruttiva, un’ora di stacco dalla routine scolastica, un modo per imparare e approfondire gli argomenti studiati a scuola ma allo stesso tempo divertendosi, in un ambiente sano, in compagnia di tanti nuovi amici. Con l’occasione ci tengo a ringraziare tutti gli esperti che incontro dopo incontro, in maniera totalmente gratuita, hanno partecipato alle iniziative offrendo il proprio supporto e la propria professionalità. Per ulteriori informazioni, sono contattabile al numero 3701291611″