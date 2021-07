Cerveteri. Italia in Comune Caere: “Nuovo Lungomare opera storica. Vince la linea politica di Pascucci”

CERVETERI – “Chi in questo fine settimana ha scelto di trascorrere le proprie serate estive sul Lungomare dei Navigatori Etruschi probabilmente per almeno un attimo credeva di trovarsi altrove. Poi abbiamo cominciato a leggere nei messaggi e nei sorrisi della gente, che finalmente, dopo mezzo secolo di immobilismo assurdo da parte di tutte le amministrazioni che hanno preceduto quella a guida del Sindaco Alessio Pascucci, la gioia di poter avere nella propria città un Lungomare degno di tale nome”.

Lo dichiara in una nota il Gruppo di Italia in Comune Caere, che aggiunge: “Illuminato, con gli stand di artigianato e food a delineare a pochi metri dalla spiaggia quella passeggiata che in terra etrusca abbiamo sognato da una vita, tra musica e corse spensierate di bambini, oggi Cerveteri può dire di avere un vero Lungomare. Il restyling del Lungomare, realizzato con un importantissimo finanziamento ottenuto presso la Regione Lazio, era uno dei punti cardine del programma elettorale che ha portato nel 2017 alla rielezione del Sindaco Alessio Pascucci e che con tenacia, caparbietà, competenza, con un bel lavoro di squadra che ha visto il fondamentale contributo anche della nostra Assessora Elena Gubetti, ha saputo far diventare finalmente realtà. In questi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio assalto da parte di alcuni esponenti dell’opposizione, noti più per esposti che proposte davvero concrete per il paese, che anziché auspicarsi una positiva riuscita dei lavori sembravano quasi interessati a che il progetto fallisse. Sfortuna per loro, ma non per i cittadini che attendevano da mezzo secolo questo momento, i lavori del Lungomare sono giunti a conclusione e siamo già pronti, grazie ad un grande iter urbanistico e progettuale portato avanti dall’Amministrazione, alla realizzazione di un secondo lotto di lavori, anch’esso finanziato dalla Regione Lazio”.

“Siamo perfettamente consapevoli – concludono dal gruppo di Italia in Comune Caere – che di lavoro ce n’è ancora tanto da fare, ma siamo altrettanto consci di quanto fatto sinora. Opere mai viste prima a Campo di Mare, a partire dalla realizzazione e messa in funzione di tutti i lotti di illuminazione della Frazione, prima dell’attuale amministrazione lasciata in un laconico ed infinito buio. Intanto, ci godiamo questo primo grande traguardo. Un’opera mai vista prima nella storia di Cerveteri e che porta a pieno titolo, la firma del Sindaco Alessio Pascucci e della attuale Amministrazione”.