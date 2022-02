Cerveteri. Istituto “Mattei”, partono i lavori di ripristino della recinzione perimetrale

CERVETERI – “Dopo un mio intervento in qualità di Consigliere Metropolitano presso la Città Metropolitana di Roma Capitale sono programmati per l’inizio della prossima settimana i lavori per il ripristino della recinzione esterna perimetrale dell’Istituto Superiore Enrico Mattei. Un intervento che studenti e dirigenza scolastica mi avevano chiesto in qualità di Sindaco di Cerveteri e che ho prontamente portato all’attenzione dell’Ente competente. Ringrazio pertanto l’Ingegner Claudio Dello Vicario, Dirigente di Città Metropolitana e Roma Capitale e il Consigliere metropolitano Delegato all’Edilizia Scolastica Daniele Parrucci per aver dato ascolto al nostro territorio e alle esigenze degli studenti della nostra città”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri e Consigliere di Città Metropolitana di Roma Capitale.

“Sin dal mio primo insediamento in Città Metropolitana, avvenuto nel 2016 come membro di opposizione, ruolo nel quale sono stato riconfermato nel 2021 ma stavolta tra le fila della maggioranza, ho sempre tenuto alta l’attenzione sulle questioni legate all’Istituto Enrico Mattei di Cerveteri, un polo d’eccellenza del territorio che ogni giorno tra studenti e personale impiegato ospita ogni giorno più di mille persone – dichiara il Sindaco Pascucci – l’intervento riguarderà il tratto di Via Sandro Pertini in direzione supermercato LIDL e il tratto presente davanti i campi sportivi di Parco Borsellino. Un lavoro che garantirà maggiore sicurezza all’Istituto e impedirà dunque ingressi da parte di estranei o di persone non autorizzate da entrate secondarie. Ovviamente, come sempre, rinnovo la mia più completa disponibilità sia verso gli studenti che verso tutto il personale dell’Istituto per lavorare insieme per il bene del plesso scolastico della nostra città”.

“Ringraziamo il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci per la premura con cui si è interessato alla problematica segnalatagli dal nostro istituto e dagli studenti – dichiara il Preside dell’Istituto Enrico Mattei Roberto Mondelli – il ripristino della recinzione perimetrale del nostro istituto scolastico è una tematica che sia come Dirigenza Scolastica che con la rappresentanza studentesca avevamo estremamente a cuore. Continueremo come sempre a segnalare tempestivamente ogni necessità inerente la nostra scuola e a collaborare per migliorare sempre di più la quotidianità dei nostri studenti”.