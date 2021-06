Cerveteri. Istituto Giovanni Cena: il Comune acquista 150 nuovi banchi

CERVETERI – Il Comune di Cerveteri, accogliendo la richiesta dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena, ha provveduto all’acquisto di 150 nuovi banchi per gli alunni ed alunne del plesso scolastico.

Un investimento che si è reso necessario al fine di poter risolvere le problematiche e le necessità che la pandemia da COVID-19 ha imposto in termini di distanziamenti interpersonali tra gli studenti all’interno delle proprie aule.

In questo modo, per il nuovo anno scolastico, si permetterà dunque a tutti gli alunni e al personale docente di stare nelle proprie aule in sicurezza e tranquillità, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid.

“La situazione epidemiologica dell’ultimo anno e mezzo ha colpito fortemente il mondo della scuola, con i nostri ragazzi costretti prima alla Didattica a Distanza e poi, una volta tornati in Aula a dover rispettare una serie di regole sicuramente fondamentali ma che hanno comunque cambiato profondamente il loro modo di vivere la quotidianità scolastica – ha aggiunto la Vicesindaca Cennerilli, anche Assessora alla Pubblica Istruzione – con la collaborazione che c’è stata con la Dirigenza Scolastica, nella figura del Dirigente Scolastico Professor Vincenzo Colucci e la Segreteria Didattica, dopo dei sopralluoghi mirati, al fine di ridurre al minimo ogni possibile disagio o spostamento di Aule per il prossimo anno scolastico, abbiamo proceduto con immediatezza all’acquisto di questi nuovi banchi, che per dimensioni e caratteristiche si inseriranno perfettamente in tutte le aule garantendo dunque l’adeguato distanziamento tra ogni postazione”.

Giunge soddisfatto anche il commento del Professor Vincenzo Colucci, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena, che dichiara: “Sono lieto che si sia giunti a questa importante soluzione in maniera congiunta con l’Amministrazione comunale. Era fondamentale, soprattutto per il bene dei ragazzi, far sì che si evitassero spostamenti di classi, in particolar modo dopo un anno così difficile come quello che abbiamo appena trascorso”.

“Di questo – conclude il Dirigente Scolastico Colucci – ne beneficeranno sia i rapporti tra alunni, che ovviamente l’organizzazione scolastica in se, in quanto si eviteranno trasferimenti da un plesso ad un altro nelle varie giornate”.

Quelli acquistati sono dei banchi per misure ideati ad hoc per l’emergenza COVID-19. Sono dei banchi più piccolini, con misure 50×60, perfetti per poter garantire ad ogni alunno il proprio posto in aula nel pieno rispetto del distanziamento interpersonale. Il costo totale, per 150banchi, è stato di 6093,90 euro IVA inclusa.