Cerveteri. In un anno consegnati 1300 pacchi alimentari da Comune e Protezione Civile

CERVETERI – “Dal gennaio al dicembre del 2021 il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha consegnato circa 1300 pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà economica di Cerveteri. Un aiuto continuo, una forma di assistenza che è proseguita senza sosta, in maniera incessante che ha saputo dare un contributo concreto e immediato a tutte quelle persone che a causa dell’emergenza epidemiologica si sono trovate a vivere una situazione di difficoltà economica, sociale e occupazionale. Sappiamo ovviamente benissimo che non sarà la consegna di un pacco alimentare a risollevare totalmente le situazioni più complesse delle famiglie, ma la speranza è che comunque abbia rappresentato una piccola certezza, con l’auspicio che presto, tutte le persone periodicamente assistite possano non averne più la necessità e che trovino una propria stabilità economica e occupazionale”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, nel commentare i dati ricevuti dal Responsabile di Protezione Civile Comunale Renato Bisegni. Da inizio pandemia invece, dal marzo 2020, i pacchi alimentari consegnati sono circa 3mila.

“Il Gruppo Comunale di Protezione Civile è operativo 24 ore al giorno sin dal primo giorno dell’inizio della pandemia, ma dal gennaio dello scorso anno, proprio per offrire un servizio ancor più ricco e completo, insieme alla realtà di atletica della G.S. Cerveteri Runner di Loredana Ricci ha dato vita ad una straordinaria rete solidale – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – ogni mese infatti, hanno organizzato una doppia raccolta di generi di prima necessità, dall’alimentare all’igiene personale e della casa, raccogliendo sempre tantissimi prodotti che hanno puntualmente e tempestivamente consegnato a chi aveva più bisogno. A tutti i Volontari, ai supermercati che hanno ospitato le iniziative, a tutte le persone che anche donando un singolo prodotto o facendo spese più grandi hanno reso possibili le tante raccolte solidali, il mio più vivo e sincero ringraziamento per il grande lavoro svolto al servizio della città”.

Un altro importante sostegno alle attività di consegna dei pacchi alimentari è giunto direttamente dall’Amministrazione comunale, che a ridosso delle feste natalizie con un forte stanziamento economico ha proceduto con il Servizio di Protezione Civile all’acquisto di circa 20mila euro di derrate alimentari, che solo nel mese di Dicembre hanno consentito la consegna di 156 pacchi.

“Un ringraziamento speciale ci tengo a farlo infine a Renato Bisegni – conclude Pascucci – per Cerveteri e per la cittadinanza tutta svolge un lavoro immenso, straordinario, non facendo mai mancare la propria professionalità e la propria capacità di coordinamento tra i volontari in ogni istante. Grazie di cuore Renato!”

In totale, in tutto il 2021 il Gruppo Comunale di Protezione Civile, con la collaborazione dei Runner hanno realizzato 9 giornate di raccolta di generi di prima necessità. Chiunque avesse necessità di ricevere un pacco di generi alimentari può contattare il numero della Protezione Civile al numero 0699206070.