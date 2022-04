Cerveteri. In due anni consegnati a domicilio 3435 pacchi alimentari

CERVETERI – “In poco più di due anni il Comune di Cerveteri attraverso il Gruppo Comunale di Protezione Civile ha consegnato 3435 pacchi di generi alimentari alle famiglie in difficoltà”. È questo il dato emerso dall’ultima rilevazione effettuata dal Responsabile di Protezione Civile Comunale Renato Bisegni.

A commentare i numeri emersi, è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, che dichiara: “La crisi pandemica ha messo in ginocchio tantissime famiglie e anche a Cerveteri sono state tanti le madri e padri di famiglia che d’improvviso si sono trovati nella situazione di arrivare con estrema fatica alla fine del mese subito, nei primissimi giorni del lockdown con la Protezione Civile Comunale e la disponibilità di famiglie e imprenditori siamo riusciti a dare un immediato sostegno a tutti. Sostegno poi proseguito fino ad oggi, con tantissime iniziative di raccolta alimentare e di generi di prima necessità, che ci hanno consentito di arrivare a consegnare e di continuare a consegnare prodotti di prima necessità a tutte le persone in difficoltà. In totale, ad oggi, sono 3435 i pacchi consegnati, frutto sia delle raccolte, sia dell’importante investimento, pari a circa 20mila euro, che come Comune di Cerveteri abbiamo fatto nel dicembre 2021 sull’assistenza alimentare”.

“Con l’occasione – conclude Pascucci – voglio fare un sentito ringraziamento a tutte le volontarie e volontari di Protezione Civile comunale e alle atleti e le atlete della G.S. Cerveteri Runner di Loredana Ricci, che con grande senso civico e spirito di generosità si sono messi a disposizione per tantissime iniziative e raccolte solidali a sostegno della cittadinanza in difficoltà”.