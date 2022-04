Cerveteri. Il PD: “Elena Gubetti: competenza e serietà al servizio della città”

CERVETERI – Pieno sostegno dal Partito Democratico alla candidatura a sindaco di Elena Gubetti.

“Il Partito Democratico ha sostenuto, sin dal primo momento, la sua candidatura perché ha ritenuto fosse la persona giusta per ricoprire un incarico così delicato e faticoso – spiega il segretario cittadino Giuseppe Zito – In questi anni di assessorato Elena ha dimostrato di essere un’amministratrice capace e determinata, generosa e instancabile. Elena Gubetti nelle due precedenti amministrazioni ha ricoperto l’incarico di Assessore alle Politiche Ambientali e allo Sviluppo Sostenibile, contribuendo fattivamente a portare la raccolta differenzia alla soglia dell’80%, seguendo da vicino l’intero processo di recupero e riqualificazione della frazione di Campo di Mare e tantissime vicende complesse con competenza e professionalità. Come Partito Democratico siamo convinti che Elena Gubetti è la persona che meglio di tutte può garantire una continuità amministrativa senza rinunciare a dare una forte caratterizzazione alla prossima Amministrazione. Donna, madre di tre figlie, ambientalista: sono i tre elementi che ci consentono di poter affermare che Elena ha il profilo giusto per rappresentare al meglio le tante anime di questa coalizione di centrosinistra”.

“Elena Gubetti potrà contare sul sostegno di tutte le forze politiche della coalizione uscente oltre a nuove energie che si sono avvicinate a noi negli ultimi tempi – prosegue Zito – Abbiamo costruito una squadra forte, preparata e con un’esperienza che potrà portarla non solo a vincere le elezioni ma soprattutto a completare un lavoro avviato 10 anni fa e che vogliamo portare a termine. Il Partito Democratico di Cerveteri vuole esprimere la propria soddisfazione per tale scelta e lanciare un messaggio di vicinanza ad Elena che potrà contare sulla nostra disponibilità, la nostra lealtà e sul nostro supporto. A tutti i livelli. Un forte “in bocca al lupo” a tutti noi”.