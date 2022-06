Cerveteri. Il Comune pubblica il bando per la gestione del Visitor Center alla Necropoli della Banditaccia

CEREVTERI – Pubblicato dall’Amministrazione comunale di Cerveteri l’avviso per l’affidamento del visitor center che si trova all’ingresso della Necropoli della Banditaccia. Il bando, per l’affidamento dell’edificio, per la realizzazione di attività promozionali del territorio anche associate a vendita o degustazione di prodotti tipici del territorio, si chiuderà mercoledì 30 giugno alle ore 12:00.

Chi vorrà partecipare dovrà inviare la documentazione richiesta tramite Pec a comunecerveteri@pec.it oppure recandosi personalmente presso l’ufficio protocollo dell’Ente al Parco della Legnara, presentando un plico in busta chiusa, riportante all’esterno oltre al nominativo, all’indirizzo del mittente, al numero di telefono, alla ragione sociale del concorrente, la seguente dicitura: “AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE D’USO DELL’EDIFICIO cd “VISITOR CENTER” SITO IN CERVETERI, PIAZZALE MORETTI”. Per tutte le informazioni è possibile consultare l’avviso pubblico disponibile su www.comune.cerveteri.rm.it

Commenta la pubblicazione del bando il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, che dichiara: “Un bando importante, con il quale viene assegnata la gestione di una struttura che può offrire servizi importanti all’ingresso della Necropoli Etrusca della Banditaccia, che ora, dopo la fine di ogni restrizione dettata dalla crisi pandemica può tornare ad ospitare senza alcuna limitazione non solo le visite guidate ma anche tanti eventi culturali, proprio come tante volte abbiamo fatto in passato. Tutti gli atti sono consultabili sul sito internet del Comune di Cerveteri”.