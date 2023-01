Cerveteri. Il Comune approva le linee guida al PUA: atto storico per l’urbanistica di Campo di Mare

CERVETERI – Un atto di importanza storica per il Comune di Cerveteri. La Giunta comunale del Sindaco Elena Gubetti ha infatti approvato la Delibera relativa Le linee guida per l’utilizzazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico – ricreative.

Un altro tassello fondamentale nel lungo processo urbanistico che la Giunta cerite, già dal 2012, sta portando avanti nella Frazione di Campo di Mare, iniziato con la battaglia per l’arretramento della linea demaniale, che di fatto ha restituito al patrimonio cittadino spiagge prima di proprietà privata e proseguito poi con l’approvazione del PUA – Piano Utilizzazione Arenili e con l’acquisizione a patrimonio comunale del Lungomare dei Navigatori Etruschi e di svariate aree della Frazione.

“Si tratta di un atto di straordinaria importanza per la nostra città – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – perché prosegue quel percorso già avviato di definizione delle procedure tecniche e amministrative per la gestione ordinaria delle spiagge e le procedure per il rinnovo o il rilascio di nuove concessioni. È un atto che include tante novità, uniche a livello nazionale, tra cui la ridefinizione dei criteri oggettivi per la valutazione degli investimenti dei concessionari e la loro partecipazione alla realizzazione delle opere pubbliche costiere, la centralità del Piano economico finanziario, la competenza dei Rischi economici e il metodo BIM per la progettazione e non ultimi i punteggi di gara dei vari bandi pubblici”

“Posso affermare tranquillamente che si tratta di una vera rivoluzione quindi – prosegue il Sindaco – nella precedente fase di approvazione del PUA avevamo già proposto un regolamento con i medesimi contenuti, in accordo con la Regione, vista l’incertezza normativa nazionale, ma abbiamo preferito in quel momento stralciarlo per costituire un documento autonomo ed essere più indipendenti. Dopo la recente approvazione del Regolamento Aree e Banchine di Dicembre 2022, anche se non strettamente connessa con le questioni balneari, abbiamo avuto la conferma dei contenuti fondamentali di ciò che probabilmente accadrà “.

“La recente approvazione del tracciato della Ciclovia Tirrenica, la prossima adozione di un Piano Particolareggiato della fascia costiera comunale, il completamento dei lavori del lungomare, ci impongono di essere proattivi e di creare fin da subito le condizioni tecniche amministrative per la partecipazione dei privati alla trasformazione sostenibile, di chiaro interesse pubblico della nostra città – ha concluso il Sindaco Gubetti – con l’occasione ci tengo a ringraziare il personale dell’ufficio tecnico, la mia squadra di Governo, il Dirigente Architetto Fabrizio Bettoni e i consulenti esterni Avvocato Lais e lo studio Structura per aver reso possibile tutto questo. Un ringraziamento particolare, ci tengo a farlo al nostro ex Sindaco Alessio Pascucci, il quale ha avviato l’intero iter e che ha gettato delle fondamenta solide per il rilancio urbanistico della frazione di Campo di Mare”.

Il testo approvato delle Linee Guida sarà pubblicato nella sezione Trasparenza del Sito WEB comunale ed è immediatamente esecutivo.