Cerveteri. Il circolo cittadino del PD intitolato a David Sassoli

CERVETERI – Ad un mese dalla sua scomparsa il Direttivo del PD di Cerveteri ha voluto intitolare il Circolo cittadino a David Sassoli.

“Una scelta legata non solo alla grande statura dell’uomo ma anche al suo legame con questo territorio – si legge in una nota del Circolo – Nonostante negli ultimi anni la sua vita si svolgesse tra Roma e Bruxelles, David aveva scelto di vivere a Sutri. È venuto a Cerveteri diverse volte e ci è rimasto impresso per il suo sorriso, la sua gentilezza e la sua curiosità. David associava Cerveteri a un simbolo: una forcina che aveva notato spuntare da un edificio storico. Era così curioso che interrompendo una piacevole chiacchierata chiese a cosa servisse. Bruno Rinaldi spiegò che a quella forcina era legata una campanella che serviva a svegliare la levatrice durante la notte. Da quel giorno Cerveteri rimase appesa a quel ricordo in un pezzetto del suo cuore e della sua memoria. Il Circolo di Cerveteri con questa scelta ha voluto legarsi per sempre alla memoria di David in modo che possa essere l’esempio da seguire nel nostro impegno politico”.